Laura Escanes nos enseña cuál será la manicura favorita de este otoño 2022

Laura Escanes es una de las chicas favoritas del momento y cada look que muestra, estilismo que arrasa en street style. A sabiendas que es una trendsetter de pies a cabeza, la modelo acaba de triunfar con su última manicura a sabiendas que podría ser una de las tendencias favoritas de este otoño 2022 , y no, no hablamos de las uñas de Christina Ricci con efecto glaseado (aunque podría ser).

En Trendencias Lidl tiene su famoso set de pedicura y manicura en oferta por menos de 18 euros Una manicura francesa con un twist rompedor Apostando por uno de los colores favoritos de la temporada , el french pink , esta se presenta con un twist rompedor que rompe con la monotonía. En forma de manicura francesa, ésta se acompaña de un tono rsa glitter que añade fuerza y originalidad.

Otros diseños de manicura de Laura Escanes que no han pasado desapercibidas No es la primera vez que Laura Escanes arrasa en Instagram con su nail art. Hace unas semanas sorprendía a sus casi dos millones de seguidores con una atrevida manicura en forma de animal print . Apostando por el estampado de vaca, el ying y el yang o un estampado abstracto, cada una de sus uñas variaban en su gama cromática.

Además, demostró que los colores neón en su totalidad son perfectos para convertirse en el centro de atención. A conjunto con sus pantalones, este diseño nos recuerda que el menos es más.

Cada vez hay más celebrities que nos inspiran con sus nail art: desde Nuria Roca con su propuesta sesentera , a Melyssa Pinto con su diseño minimal o María Pedraza con sus propuestas más cool para verano .

