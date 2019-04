Laura del Río: “Si el Real Madrid saca un equipo femenino, tendría mucha repercusión”

Entornointeligente.com / Laura del Río (36 años) habló en una entrevista para As de la lucha de las jugadoras en la firma del primer convenio colectivo del fútbol femenino español, de los rumores y opiniones que quieren vincular a su equipo con el Real Madrid y de cómo afrontan el final de temporada, metidas de lleno en la lucha por la permanencia.

La jugadora del Madrid CFF y delegada de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) habló sobre las medidas más urgentes para las jugadoras y destacó que los más importa es “la profesionalización de las jugadoras”. “La cotización es lo más urgente del convenio, puesto que nuestra carrera es muy corta y no tenemos respaldo al 100% de los clubes en caso de lesión”, argumenta. Sobre las negociaciones destaca que está todo “muy parado” y que “hay voluntad de firmarlo de palabra, pero luego hay pocos hechos”. En esta línea, Laura se refirió a la nueva competición propuesta por la RFEF, asegurando que las jugadoras están en medio y se mantienen “aparte de las guerras entre RFEF y ACFF”.

“Estamos intranquilas por los contratos que tenemos con los clubes de la Liga Iberdrola “, resalta Laura. Aunque añade que en la reunión que tuvieron con la RFEF les dejaron tranquilas en el tema económico. “Las jugadoras todavía tenemos muchas dudas de cómo se va a hacer y quién lo va a llevar”, indicó sobre la nueva liga de la Federación, que pone sobre la mesa una nueva regulación del fútbol femenino en España, con más derechos para las jugadoras. “La reunión de este jueves es muy importante porque vamos a saber hacia dónde van a posicionarse los clubes en cuanto al convenio colectivo”, asegura la futbolista española, que tuvo que emigrar hace una década a otras ligas (Inglaterra, Estados Unidos y Alemania) por las malas condiciones que había en el fútbol femenino español.

La entrevista completa de Laura del Río con As: La guerra entre RFEF Y ACFF está paralizando el convenio colectivo. ¿Cómo están llevando las jugadoras esta incertidumbre en el fútbol femenino?

La semana pasada nos reunimos con la RFEF para que nos explicara en qué consistía la nueva competición. Nos contaron más o menos lo que ya se sabía. Su idea no es crear otra competición. Quieren mejorarla esta con un nuevo reglamento y unos mínimos que los clubes tienen que cumplir. Las jugadoras todavía tenemos muchas dudas de cómo se va a hacer y quién lo va a llevar. Nos vemos un poco en medio por el tema de que los clubes piensan otra cosa sobre cómo se debería de llevar la competición, pero nosotras nos quedamos aparte de las guerras entre RFEF y ACFF porque lo que queremos es que esto siga adelante. Buscamos mejorar las condiciones de las jugadoras en todos los aspectos.

Y si no hay acuerdo entre RFEF y ACFF. ¿Os dieron en aquella reunión con la Federación alguna solución?

Nosotras estamos intranquilas por los contratos que tenemos con los clubes de la Liga Iberdrola. Nos dejaron tranquilas por el hecho de que dicen que el dinero va a estar ahí y si el club tiene dinero en la actual temporada, también lo va a tener en la siguiente y aseguran que ese dinero va a ser más. En el sentido económico nos dejaron tranquilas. Nos dijeron que van a seguir en contacto con la ACFF para llegar a un acuerdo y para que siga todo adelante.

¿Hay miedo de que todo lo que habéis luchado se eche a perder?

Miedos no tenemos porque la verdad es que llevamos siete meses reuniéndonos para el convenio y está todo muy parado. Todas las reuniones que tenemos con la ACFF se retrasa todo más y nunca llegamos a nada. Miedos no tenemos porque en realidad lo llevan retrasando mucho tiempo. Hay voluntad de firmarlo de palabra, pero luego hay pocos hechos. La reunión de este jueves es muy importante porque vamos a saber hacía donde van a posicionarse los clubes en cuanto al convenio colectivo.

¿Cuáles creen que son las medidas que hay que tomar con mayor urgencia en el fútbol femenino?

La cotización es lo más urgente del convenio, puesto que nuestra carrera es muy corta y no tenemos respaldo al 100% de los clubes en caso de lesión. Que tengas servicios médicos y todas las condiciones para llevar a cabo nuestra profesión con apoyo. Sentirte protegida. Es el punto que más nos preocupa.

¿Qué ambiente hay en las reuniones con los clubes y sindicatos?

Entre los sindicatos que estamos sentados todas las propuestas que hemos hecho han sido muy bien acogidas. Es más problema entre nuestras propuestas y los clubes. Todo se retrasa por la falta de información o datos presupuestarios de cada club, que hacen que haya diferencias salariales entre jugadoras. Unos clubes tienen más recursos que otros. Los problemas vienen todos por cuestiones de este tipo. La incertidumbre ahora por la nueva competición les ha hecho también ser prudentes porque no saben en las condiciones económicas que les deja como club, pero nosotros llevamos negociando esto desde primero de año y no queremos que esto perjudique negativamente.

Usted ha jugado en otras ligas femeninas como la de Alemania, Estados Unidos e Inglaterra. ¿Trae ideas de esos sistemas de competición?

La profesionalización 100% de las jugadoras es lo que más nos importa, que tengan salario mínimo y condiciones que les permitan jugar al fútbol sin tener que preocuparse por compaginarlo con otro trabajo. Es la gran diferencia que yo veo con otras ligas en las que he jugado. Tanto en Estados Unidos como en Alemania o en Inglaterra toda la plantilla se dedicaba exclusivamente al fútbol.

Imagino que también habría diferencias en el protocolo de maternidad, inexistente en España…

En España, ninguna jugadora se plantea ser madre. No es por falta de ganas si no de ayudas para que tu cuerpo vuelva a estar físicamente bien. Esa falta de ayudas es la que nos hace tirarnos para atrás. En otros países como Estados Unidos estamos viendo bastantes casos en los que, sobre todo en las jugadoras de la Selección estadounidense, que tienen mucho respaldo, tanto federativo como de sus clubes. Si se animan a ser madres, luego pueden volver a competir.

Otro de los puntos que reclamáis en el convenio son los días de vacaciones. ¿Cómo funcionan en cuanto vacaciones para las jugadoras un club de Primera?

Nosotras somos profesionales, pero nuestra situación económica nos hace tener que compaginar nuestra actividad deportiva con otros trabajos. Esto es lo que complica a la futbolista el poder rendir 100% en el ámbito deportivo. Las condiciones en mi club son buenas (viajamos bien, en AVE, en el día). Luego sí que es verdad que hay equipos que viajan en autobús y para jugar en algunos sitios tienen 15 horas de viaje y tienen que pedir días de trabajo. Para vacaciones y días libres dependes de la voluntad del club y de que te vaya dando días o no te los den. De ahí viene el convenio. Hay que regularlo, porque no puede ser que unas jugadoras de la Liga Iberdrola tengan esto reconocido en el contrato y otras que no, jugando en la misma categoría. Queremos crear una base en la que todas las jugadoras tengan unos mínimos y es por lo que estamos luchando.

El fútbol femenino ha crecido mucho en los últimos años. Si ahora no hay unos mínimos recogidos, ¿cómo era esto hace diez años?

Era igual pero sin cobrar ni un duro y, además, todos los viajes eran en autobús. Yo fui afortunada porque me ficharon y jugaba en un equipo, que era el Levante, en el que si cobraba, pero sólo había entonces tres equipos que pagaran a las jugadoras. Eso ahora es muy diferente porque casi todos los clubes pagan y las tienen dadas de alta en la seguridad social. Las condiciones son muchos mejores. Antes se hacía gratis lo que ahora se hace cobrando. Ahora, esto ha dejado de ser una afición y ya es una profesión para las mujeres y es una cuestión de igualdad, de compararnos con nuestros compañeros en el fútbol masculino. Si ellos tienen un convenio y lo llevan teniendo durante muchos años, no entendemos porque nosotras que estamos pidiendo unos mínimos cuesta tanto darlos. No entendemos por qué cuesta tanto poner en un papel los días de vacaciones, las horas cotizadas, el tema del embarazo, los servicios médicos. No entendemos por qué eso los hombres lo tienen y nosotras tenemos que estar aún luchando por ello.

Usted decidió emigrar a otras ligas…

Fue por eso exactamente. Yo cobraba pero no me sentía profesional en ningún momento y la Liga no era profesional. Me fui a ligas donde todas las jugadoras vivían de esto, porque eso hace que la competición sea mejor y tenga más nivel, que sea más competitiva. Ahora cuando he vuelto busco que todas las chicas puedan vivir de esto y que no tengan que irse al extranjero para encontrarlo, como hice yo.

Cuando ha vuelto, ¿ha notado mucho cambio?

La repercusión del fútbol femenino es grande en los últimos años. Desde el Mundial de Canadá todo está cambiando y eso es bueno para las niñas que vienen. Hay muchas canteras y se han abierto mucho las puertas para ellas.

Usted pertenece a un club independiente pero, ¿cree que es muy importante el apoyo de clubes con equipos masculinos al fútbol femenino?

Es muy importante el apoyo de clubes ya asentados con muchos años de experiencia porque ya tienes la afición creada y no tienes que crear una base desde cero. Su apoyo es necesario y sus aficiones ya están reclamando tener equipos femeninos y cada vez es más demandado. Equipos como club también son importantes por el trabajo que tiene detrás, sobre todo en cantera. Mi club cuenta con más de 350 niñas en escuela y la labor de estos equipos es muy importante para la base del fútbol femenino.

Se os relaciona muchas veces con el Real Madrid. Incluso hay afición que ha pedido que el club blanco os acoja como su club.

El Madrid si decide sacar un equipo femenino, seguro que va a tener mucha repercusión seamos nosotras o sea de cero. Hay mucho rumor porque al llamarte Madrid ya te vinculan con el Real Madrid, pero nuestro club es independiente y cuando ellos quieran hacer un club lo harán de la manera que ellos crean.

En cuanto a lo deportivo, están en una situación complicada. ¿Cómo afrontan este final de liga?

Estamos mentalizadas de la situación en la que estamos, porque realmente es mala. No esperábamos estar en esta situación. Nos jugamos mucho. Es primordial el siguiente partido y nos ha tocado el calendario de que jugamos en casa. Hay que afrontarlo de la manera más positiva posible.

Se os ha adelantado el partido con el Barcelona por los horarios de Champions. Hay clubes que se han quejado porque alegan que esto adultera la competición. ¿Qué opina de ello?

Nos perjudica a la hora de descanso, pero el calendario está como está. Hay que asumir que las cosas se hicieron así e intentaremos competirle de la mejor manera posible y sacar algo positivo se juegue cuando se juegue.

Otro de los rivales venideros es el Levante. Un partido especial, ¿no?

Es muy especial. Fue mi casa durante muchos años. Me gustaría ir en otras circunstancias. El Levante no se juega mucho y, sinceramente, esperemos que se relajen un poco y que nos ayuden en ese sentido (risas).

¿Cómo afronta su retirada?

El año pasado tenía muy claro que lo iba a dejar, pero el Madrid me ofreció un año más y como acabé bien físicamente la temporada decidí continuar. Pero esta temporada las lesiones no me han dejado continuar y no he podido ayudar al equipo tanto como me hubiese gustado. Creo que a mi cuerpo le hace falta un descanso indefinido. Mucho no queda.

¿Qué le gustaría hacer después de colgar las botas?

A mí lo que estoy haciendo ahora con AFE es lo que me gusta. Un deseo cuando volví del extranjero era luchar porque las chicas no tuvieran que irse del extranjero y vivir del fútbol. Y ese es mi objetivo y por lo que voy a seguir luchando, que todas las jugadoras de Primera y Segunda sean profesionales.

