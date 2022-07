Laura Chinchilla se separa del PLN

Entornointeligente.com /

La expresidenta de la República, Laura Chinchilla Miranda, se separó de las filas de Liberación Nacional (PLN)

A través de una carta publicada en sus redes, Chinchilla manifestó que se separa de la agrupación verdiblanca, ya que, a lo interno, «se han venido produciendo acciones y omisiones por parte de las estructuras que, en lugar de responder a los desafíos pendientes, alejan las aspiraciones de muchos liberacionistas, a que se corrijan errores, se rectifique el rumbo y se fortalezca la capacidad moral y política de la organización».

Cabe señalar que Chinchilla tuvo diferencias con militancia y estructuras internas por la permanencia de Gustavo Viales en la secretaría general del PLN.

«Luego de tres derrotas electorales consecutivas, Liberación Nacional sigue actuando como si nada hubiese ocurrido. Peor aún, en lugar de proceder a hacer una valoración honesta, rigurosa, crítica y participativa sobre su presente y futuro, el partido entró en un estado de letargo y negación sobre lo ocurrido, insistiendo en ver las pérdidas como victorias y sus debilidades como fortalezas», publicó.

Según Chinchilla, a lo interno del PLN, se han postergado discusiones y decisiones relevantes sobre estructuras, procedimientos éticos y orientaciones programáticas.

Del mismo modo, personas cuestionadas (como Viales) se han entronizado en las estructuras.

«Si bien sigo creyendo en la relevancia de Liberación Nacional para el bienestar de Costa Rica, por el rumbo que lleva y por la situación que muestran sus estructuras, no encuentro las condiciones para seguir librando mis luchas desde esa trinchera. Por esa razón, he tomado la decisión de desafiliarme del partido por tiempo indefinido, sin que esto suponga que me incorporo a organización política alguna; tan sólo paso a engrosar el número cada vez más amplio de ciudadanos que están rompiendo barreras partidarias para encontrarse en procesos de reflexión política, tan indispensables en los tiempos que corren», aseguró

