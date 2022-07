Laura Bozzo se quiere ir de LCDLF2 y rompe en llanto

Entornointeligente.com /

Laura rompe en llanto. Laura Bozzo a sus 69 años está participando en el programa La casa de los Famosos, a unas semanas de la gran final Laura quiere irse, y ahora que La Jefa ordeno que todos los inquilinos deben dormir en la misma habitación, pues no quiere compartir habitación con gente que no soporta, es una gentuza que se pedorrea.

«Discúlpeme jefa, pero yo prefiero que me deje salir, irme y se acabó», dijo Laura en el confesionario, donde también comento que es mucho su masoquismo encerrarse con gente que la odia y se pedorrea todo el día.

Laura al ver que La Jefa no cumpliría su capricho rompió en llanto, ella asegura que sus compañeros la ven como una competencia: «no ven la hora en qué yo salga, ¿por qué tengo que convivir con esa gente?», los enfrentamientos no se acabarán, ya que dentro del reality hay personas «que no tienen ni en qué caerse muert… y es capaz de m..tar por dinero».

Estos últimos días la actitud de Laura ha cansado al público . Los televidentes piden que le tomen la palabra, ahora que Laura se ha autoexpulsado nuevamente.

«Ya déjenla que se vaya», «Ábranle la puerta. Es mala e intrigosa, es un ser humano horrible», «Esta señora está loca, necesita ayuda, tiene un ego terrible», «Qué persona tan egocéntrica y nefasta».

«Energía negativa, la que tú transpiras, nadie la quiere adentro, Telemundo se engaña», «Ella está harta y nosotros estamos hartos de ella, que se vaya», expresaron varios usuarios en redes sociales.

