Laura Bozzo revela detalles íntimos de su vida

Entornointeligente.com / La conductora de programas televisivos peruana Laura Bozzo reveló detalles íntimos de su vida como un error médico que enfrentó durante una intervención quirúrgica, así lo reseña el Farandi.

Bozzo fue operada para extirparle el útero y los ovarios para evitar el cáncer, pero durante la intervención surgió un terrible error que puso en riesgo su vida:

Estos tres últimos años de mi vida fueron los peores. Los tres años de arresto domiciliario fueron un paraíso comparados con estos tres años. Me hice una operación para sacarme el útero y los ovarios para evitar el cáncer y cortaron el intestino, vino un shock séptico, estuve muerta 20 minutos. Me quedé ocho meses con un hueco en la barriga”, explicó a Infobae.

En ese tiempo también se enteró de la infidelidad de su pareja, Christian Zuárez:

Me enteré por la prensa. Estaba en mi cama con él y me llamó un periodista de Perú y me dijo ‘Laura, acaban de sacar las fotos de él con una argentina y las declaraciones del hermano de Cristian’, porque fue su hermano, su sangre, el que lo vendió. Él había llevado a su mamá, a su familia a la casa de esta señora en Miami y yo no tenía la menor idea”.

