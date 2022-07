Entornointeligente.com /

Laudo mostra que policial bolsonarista atirou 3 vezes contra tesoureiro do PT, que revidou com 13 disparos Crime foi em 9 de julho em Foz do Iguaçu. Marcelo Arruda foi morto a tiros na própria festa de aniversário por Jorge Guaranho, que responde por homicídio duplamente qualificado. Por Gilvana Giombelli, g1 PR — Foz do Iguaçu

26/07/2022 17h18 Atualizado 26/07/2022

1 de 5 Arma 1 usada por Guaranho/Arma 2 usada por Arruda — Foto: Instituto de Criminalista Arma 1 usada por Guaranho/Arma 2 usada por Arruda — Foto: Instituto de Criminalista

Laudo de confronto balístico do Instituto de Criminalística do Paraná mostra que o policial bolsonarista Jorge Guaranho atirou 3 vezes contra o tesoureiro do PT Marcelo Arruda, que revidou com 13 disparos. Arruda foi morto a tiros na própria festa de aniversário por Guaranho. O documento foi anexado nesta terça-feira (26) ao processo que investiga o crime.

A comemoração tinha como o PT e o ex-presidente Lula . O crime foi em 9 de julho, em Foz do Iguaçu , no oeste do Paraná. Veja outros detalhes mais abaixo.

Pistolas

Conforme o laudo, foram avaliadas duas pistolas e projéteis encontrados na cena do crime. Um dos projéteis, diz o documento, estava no peito da vítima.

2 de 5 Laudo mostra armas usadas por Guaranha e Arruda no dia do crime — Foto: Instituto de Criminalística do Paraná Laudo mostra armas usadas por Guaranha e Arruda no dia do crime — Foto: Instituto de Criminalística do Paraná

A arma usada por Guaranho, segundo documento, é uma pistola semiautomática calibre .40. Nela constava um Brasão de República com a inscrição Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen).

Na arma dele foram encontrados 13 projeteis intactos, segundo o laudo. Guaranho é policial penal federal.

Laudo encontra terra no carro de policial bolsonarista que matou petista no Paraná MP denuncia policial penal que matou tesoureiro do PT e fala em motivação fútil por preferência política

3 de 5 O petista Marcelo Arruda (esq.) foi morto por Jorge Guaranho (dir.), apoiador de Bolsonaro — Foto: Reprodução O petista Marcelo Arruda (esq.) foi morto por Jorge Guaranho (dir.), apoiador de Bolsonaro — Foto: Reprodução

A outra pistola, também semiautomática de calibre .380 com Brasão da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu foi usada por Arruda. Segundo o laudo, ambas as armas «encontravam-se externamente em regular estado de conservação.»

Terra no carro de Guaranho

Um outro laudo anexado ao processo na sexta-feira (22) confirmou que resquícios de terra foram encontrados no carro do policial bolsonarista Jorge Guaranho.

Imagens de câmeras de segurança mostraram Marcelo Arruda pegando algo do chão e jogando contra o carro de Guaranho, quando eles discutiram pela primeira vez, antes da troca de tiros.

O documento da Polícia Científica não cita pedras, e fala apenas em «sujidades». A perícia no carro de Guaranho foi feita em 14 de julho.

4 de 5 Terra no assoalho dianteiro direito — Foto: Polícia Científica Terra no assoalho dianteiro direito — Foto: Polícia Científica

Antes da conclusão do laudo, a delegada Camila Cecconelo disse em coletiva que Arruda , ao sair da festa para discutir com Guaranho, arremessou um «punhado de terra e pedregulhos» no carro do bolsonarista.

Em 13 de julho, em entrevista à RPC, a esposa de Guaranho também disse que Arruda jogou «terra e pedras no carro».

Guaranho se tornou réu após a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Paraná ser aceita pela Justiça.

Ele foi denunciado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil e perigo comum. O MP disse ainda que crime teve motivação política.

Quem é Jorge Guaranho, apoiador de Bolsonaro que matou petista em Foz do Iguaçu Policial que matou petista é intimado e deve apresentar defesa em 10 dias Leia a íntegra da denúncia contra Guaranho

O crime

O crime aconteceu em 9 de julho. Marcelo Arruda foi baleado na própria festa de aniversário, que tinha como tema o PT e o ex-presidente Lula. Ao ser atingido por Guaranho, o petista revidou e baleou o policial.

Arruda chegou a ser levado ao Hospital Municipal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Jorge Guaranho segue internado no hospital, sem previsão de alta.

O infográfico abaixo mostra a ordem dos acontecimentos no dia do crime:

5 de 5 Entenda ordem dos acontecimentos no dia do assassinato do petista baleado em festa de aniversário, segundo a polícia — Foto: Arte/g1 Entenda ordem dos acontecimentos no dia do assassinato do petista baleado em festa de aniversário, segundo a polícia — Foto: Arte/g1

