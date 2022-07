Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Novo RG Desconto no Fies Pancadaria na Disney Previsão do tempo Laudo do IML aponta que mulher morta no Alemão após sair da igreja levou um tiro no peito Letícia Marinho Sales, de 50 anos, foi morta ao lado do namorado, dentro do carro, na operação de quinta-feira (21). Ela tinha ido para a Vila Cruzeiro na quarta (20) para ajudar uma pastora a organizar uma festa na comunidade. Por Felipe Freire, TV Globo

23/07/2022 14h39 Atualizado 23/07/2022

Mulheres baleadas no Complexo do Alemão são sepultadas, no Rio

O laudo de exame de necropsia do Instituto Médico Legal (IML) concluiu que Letícia Marinho Sales , de 50 anos, foi morta com um único tiro no peito. De acordo com o documento, a bala provocou «diversas perfurações nos pulmões» e causou hemorragia interna. Segundo o namorado de Letícia, que estava com ela no momento, o tiro foi disparado pela polícia .

«O corpo foi atingido por um único projetil de arma de fogo, já deformado, produzindo orifício de entrada atípico na região peitoral direita, fragmentação ao impactar o segundo arco costal, trajeto dos fragmentos da direita para esquerda, produzindo diversas perfurações nos pulmões, traqueia, esôfago e aorta abdominal, com consequente hemorragia interna», dizia o documento do IML.

Letícia foi baleada na última quinta-feira (21), durante uma operação das polícias civil e militar no Complexo do Alemão. Em dois dias de ações do estado na comunidade, 18 pessoas morreram no local.

Em 14 meses, Rio registra 3 das 4 operações mais letais da história, com mais de 70 mortos Namorado acusa a polícia por morte de mulher durante operação Corpo de PM morto durante operação no Alemão é enterrado no Rio

Ela foi atingida quando estava dentro do carro do namorado na Estrada do Itararé, logo após sair da igreja e parar em um sinal de trânsito. O local é um dos principais acessos ao Complexo do Alemão.

O corpo de Letícia foi enterrado na manhã deste sábado (23) , no cemitério São Francisco Xavier, no Caju. Ela deixou três filhos e três netos.

1 de 1 Letícia Marinho Sales, morta no Complexo do Alemão — Foto: Arquivo Pessoal Letícia Marinho Sales, morta no Complexo do Alemão — Foto: Arquivo Pessoal

Moradora do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, Leticia visitava a comunidade toda semana para ajudar uma amiga que é pastora. Na quinta-feira, ela estava voltando para casa depois de ajudar a organizar uma festa.

Segundo Lucilene Mendes da Silva , cunhada de Letícia, não havia tiroteio no momento . Para ela, os policiais atiraram porque acharam que o carro da cunhada poderia ser de bandidos.

«Nem todo mundo que tem carro no morro é traficante. O menino que estava no carro com ela falou que abaixou o vidro do carro e eles saíram atirando nela», disse Lucilene durante o velório da cunhada.

Ocupante do carro foi ferido por estilhaços

Além de Letícia e o namorado, o primo dele também estava carro. Jaime Eduardo da Silva ficou ferido por estilhaços provocados pelos disparos.

‘Vi ela caindo pro meu lado, tinha um furo no peito’, diz namorado de vítima no Alemão

«Fomos alvejados por policiais despreparados, desqualificados. Não tinha bandido. Não estava tendo tiroteio. Foi dado para matar. Porque o policial atravessou na frente do nosso carro e deu o tiro», disse Jaime.

OPERAÇÃO NO COMPLEXO DO ALEMÃO Operação deixa 18 mortos

19ª vítima: mulher é morta no 2º dia de tiroteios

O que se sabe sobre o confronto

Em 14 meses, Rio tem 3 das 4 operações mais letais de sua história

Viúva de PM morto pede força para criar filhos: ‘Vão precisar de mim’

Namorado acusa a polícia por morte de mulher

Quem são os mortos identificados pela PM

Pezão, um dos chefes do tráfico, é ferido e segue no Alemão

Repercussão no Brasil e no exterior

O drama de moradores

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com