Latorre acusa «trabas» en diálogos por proceso constituyente: «La derecha está intentando capitalizar el triunfo del Rechazo»

El senador y presidente de Revolución Democrática (RD), Juan Ignacio Latorre , se refirió a los diálogos que se están llevando a cabo por los partidos políticos con presencia en el Congreso en el marco del proceso constituyente, asegurando que «la derecha está intentando capitalizar el triunfo del Rechazo».

En conversación con El Mercurio de Valparaíso, el parlamentario se refirió en específico a la intención de un sector de la derecha, de limitar al máximo el rol que cumple el Gobierno en este tema.

«La derecha está intentando capitalizar el triunfo del Rechazo, cuando la diversidad de personas que votaron por esa opción es enorme y no responden a los liderazgos de los partidos tradicionales ni a la ex Concertación, menos a Chahuán, Macaya, Piñera o Kast . Por tanto, creo que la derecha está queriendo subirse por el chorro, celebrando el triunfo como si fuera de ellos y desconociendo lo que dijeron en campaña «, acotó.

Consultado sobre si la victoria del Rechazo le da » fuerza política » a la derecha para pautear al Gobierno en su programa, manifestó que «la derecha tiene que mirar las encuestas que tanto le gustan. La evaluación de los partidos de la derecha no es muy buena incluso post plebiscito».

Agregó que » yo le haría un llamado de atención a esa derecha que está poniendo palitos o trabas a las negociación constitucional , a los acuerdos sociales o a las reformas estructurales de este Gobierno: pueden perder mucha más legitimidad tanto como sector político como Congreso Nacional, si es que no facilitan un diálogo democrático de buena fe, para poner por sobre los mezquinos intereses sectoriales el bien común».

A juicio del senador, el que no ganara el Apruebo, » no fue una derrota del Gobierno , más bien fue de todos los sectores progresistas de izquierda «. En ese sentido, aseguró que «la derrota del Apruebo no implicará un cambio de ruta ni una renuncia al programa. Vamos a perseverar en el camino de las reformas estructurales que necesita nuestro país con responsabilidad fiscal, con equilibrio y escuchando a todos los sectores de la sociedad».

Con todo, Latorre aseguró que ahora «lo importante es que el texto constitucional debe dar garantías democráticas, que no sea ideológico ni para un lado ni para el otro. El problema de la constitución del 80′ es su visión ideológica de derecha y conservadora, así como la propuesta de la Convención tenía un sesgo desde las izquierdas. El nuevo texto debe dar garantías a los distintos proyectos de sociedad, de izquierda y derecha ».

