Latifi dio la sorpresa bajo la lluvia de la práctica tres

Budapest.- Nicholas Latifi (Williams) lideró, por delante de Charles Leclerc (Ferrari), el último entrenamiento libre para la clasificación del Gran Premio de Hungría, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este sábado -en su mayor parte bajo la lluvia- en el Hungaroring, a las afueras de Budapest.

— Formula 1 (@F1) July 30, 2022 Los españoles Fernando Alonso (Alpine) y Carlos Sainz (Ferrari) marcaron el sexto y el séptimo puesto, respectivamente; y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), el vigésimo.

En la mejor de sus 17 vueltas y al final del ensayo, cuando ya no llovía y la pista iba mejorando, Latifi cubrió los 4.381 metros de la pista húngara en 1:41.480, 661 milésimas menos que Leclerc y con 901 de ventaja sobre el otro Williams, el del tailandés Alex Albon, que también sorprendió, con el tercer tiempo de la sesión; y que, al igual que la mayoría, marcó su giro rápido con neumáticos intermedios.

Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, con 63 puntos de ventaja sobre Leclerc -que protagonizó un espectacular trompo entre la segunda y la tercera curva de las 14 que hay en la pista húngara-, marcó el cuarto tiempo, a un segundo y siete décimas de Latifi. En una sesión que se disputó en unas condiciones totalmente diferentes a las del caluroso viernes; y que acabó con 20 grados centígrados ambientales y 28 en el asfalto.

Alonso, que el viernes celebró su cuadragésimo primer cumpleaños en el circuito en el que, en 2003, festejó el primero de sus 32 triunfos en la F1, marcó el sexto crono de la sesión. El doble campeón mundial asturiano repitió 16 veces el trazado y en su mejor intento se quedó a dos segundos del candiense.

Sainz, cuarto en el Mundial -a 89 puntos de Verstappen- se inscribió séptimo en la tabla de tiempos de un ensayo en el que el cuádruple campeón mundial Sebastian Vettel (Aston Martin), que el jueves anunció que se retirará de la F1 al final de esta temporada y que marcó el noveno crono (con neumáticos de lluvia extrema), se accidentó, sin mayores consecuencias. A falta de nueve minutos para el final y en la décima curva; provocando la interrupción de la sesión, con bandera roja, durante alrededor de cinco.

El español de Ferrari dio quince vueltas al Hungaroring, donde dejó de llover en el último tercio del ensayo; y en su mejor giro se quedó a dos segundos y una décima de Latifi; del que acabó a seis segundos y siete décimas, al rodar sólo once vueltas y estar pendiente de hacer probaturas con miras a la calificación -que podría disputarse en condiciones variables-, el mexicano Sergio Pérez.

‘Checo’, que viene de ser cuarto en Francia y ocupa la tercera plaza en el Mundial -a 70 puntos de su compañero neerlandés- se inscribió en la vigésima plaza de la tabla de tiempos.

La calificación, que ordenará la parrilla de la carrera de este domingo, prevista a 70 vueltas, para completar un recorrido de 306,6 kilómetros, arrancará a las 10:00 AM.

