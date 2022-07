Lasso cierra su Algodón World Tour en Perú

Entornointeligente.com /

Lasso sorprendió a sus seguidores peruanos al anunciar un tercer concierto en Perú para el próximo 21 de octubre en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Este será el cierre de su gira #AlgodónWorldTour.

La noticia se conoce tras lograr dos sold out en sus shows en Perú. El intéprete de «Subtítulos» se presentará este 15 de julio en Arequipa y el 17 de julio en Lima.

«Lima fue la primera ciudad que agotó en menos de 24 horas y sentimos que debíamos hacer algo grande para agradecerles el apoyo tan grande y lindo que me ha dado el Perú a lo largo de mi carrera. No, no vamos simplemente a hacer una segunda función. Vamos a hacer el cierre de la gira de Algodón en Lima, con un concierto lleno de sorpresas, canciones nuevas y suficientemente grande para que quepamos todos», expresó Lasso a través de sus redes.

Las entradas para el concierto de octubre están a la venta desde el miércoles 13 de julio al mediodía a través de la plataforma digital Passline.

Cabe resaltar que el último hit de Lasso, «Ojos Marrones», se encuentra actualmente en el Top 200 Spotify de 17 países. Asimismo, se ubica en #1 en la lista de canciones más virales de nuestro país, posicionándolo como uno de los máximos exponentes del pop en español. Además, el trend de «Ojos Marrones» en Tik Tok se ha convertido en viral al acumular más de 300 mil creaciones.

