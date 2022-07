Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) en Venezuela: El diablo está en los detalles

Entornointeligente.com /

EL pasado 9 de julio de 2022, el escritor venezolano Luis Britto García escribió un electrizante párrafo en un artículo de opinión titulado «Venezuela, potencia» , [1] que cito a continuación:

«De hecho, sólo hay una manera de evitar que Venezuela se convierta en potencia: ahora que nuestra patria es el objetivo más rico, fuerte y codiciable del mundo (dice también Britto: «Como dueña de la mayor reserva de hidrocarburos del planeta, Venezuela es también árbitro del destino de éste durante el medio siglo venidero de progresivo agotamiento de la energía fósil.»): entregar todas sus zonas con recursos económicos, estratégicos o turísticos, a empresas extranjeras que no pagarán impuestos ni estarán sometidas a leyes ni tribunales nacionales ni estarán obligadas a respetar derechos sociales, laborales, sindicales ni ecológicos. Todos los capitales inmundos del planeta vendrán a la rebatiña de nuestros despojos. La principal organización política venezolana del siglo pasado tomó ese camino de remate en baratillo de activos públicos y pauperización de la ciudadanía. Ya sabemos lo que sucedió, y cuánto nos costó recuperarnos.»

Me impactó la frase: «todos los capitales inmundos del planeta vendrán a la rebatiña de nuestros despojos» .

Me recordó mucho el personaje conceptual de Mr. Danger en la afamada novela Doña Barbara de Rómulo Gallegos.

En aquella novela, Gallegos rechazaba el papel mesiánico y civilizador del capital yanqui (como principal referencia del capital imperialista de aquella época) y la colaboración con los Estados Unidos la percibía como peligrosa, lo que se demostraba a través del personaje y de los actos de Míster Danger.

No podemos olvidar de aquella novela, que la resignación y el fatalismo da origen a la adversidad latinoamericana. Lorenzo Barquero, uno de los personajes de Doña Bárbara, simboliza dicha resignación y fatalismo. Marisela (símbolo de Venezuela) corre mucho peligro por parte de Míster Danger (símbolo de los Estados Unidos) debido a la actitud de Lorenzo (símbolo de la resignación latinoamericana). Pero también Mister Danger era cómplice de la figura autoritaria de Doña Barbara, que simbolizaba nada más y nada menos que el autócrata Juan Vicente Gómez.

No hay que olvidar que Doña Bárbara es todo lo contrario de una madre que se muestra protectora con su hija. Es capaz de entregar voluntariamente a su hija Marisela a Míster Danger, porque depende de la complicidad que tiene con éste. Similarmente, Juan Vicente Gómez depende de los Estados Unidos, de ahí que el «monstruoso» vecino del norte se apodere de Venezuela.

No hay que olvidar tal enseñanza de Rómulo Gallegos.

Por otra parte, también me parecía llamativo el uso en sus discursos del tal Mister Danger en los discursos de Chávez desde el año 2006 hasta el año 2012, haciendo especial énfasis en tal año por razones que veremos a continuación.

Por ejemplo, el 4 de septiembre de 2012 en su intervención durante acto de entrega de bonos Petro-Orinoco por concepto de prestaciones sociales e intereses sobre prestaciones a trabajadoras y trabajadores de educación básica y universitaria , [2] Chávez dijo lo siguiente.

«…en el siglo XX y sólo el petróleo de aquí se llevaron en este siglo XX desde los tiempos de Gómez para acá, hasta terminando el siglo qué, como por lo menos, no menos de 40 mil millones de barriles de petróleo, sólo que pagaban un dólar, no, el precio era ínfimo y además no pagaban impuestos, casi no pagaban impuestos las grandes empresas transnacionales, nos saquearon pues, sería bueno escribir algún buen libro, ustedes que son profesores, historiadores algunos, investigadores, el saqueo de Venezuela, un saqueo, eh, ¿quién nos saqueó?, el imperialismo, y la gran burguesía venezolana, los amos del valle, lacayos del imperialismo se prestaron para ello y utilizaron la fuerza muchas veces, bueno, Gómez fue el primero en el siglo XX, no, y convirtió al Ejército en una cosa particular pretoriana, de represiones, asesinatos, persecuciones y todos los gobiernos, mi querida amiga que desde este caserón que se llama Miraflores, porque hubo gente digna que aquí llegó, saben, ustedes lo saben, aquí hubo venezolanos dignos que llegaron a Presidente, por distintas razones, uno de ellos, Isaías Medina, pum, lo derrocaron porque pretendió manejar el petróleo, la gran riqueza venezolana, lo derrocaron, bueno, el gran Rómulo Gallegos también pretendió luchar contra mister Danger, doña Bárbara, pum, lo derrocaron; Carlos Delgado Chalbaud, pum, lo asesinaron, eh, tres ejemplos, ah, Cipriano Castro comenzando el siglo, enfermó se fue a Europa a operarse un riñón y su compadre Gómez lo traicionó y le entregó este país a los yanquis…»

Casi dos meses antes, el 6 de julio de 2012 en la Clausura del XVIII Encuentro del Foro de Sao Paulo , [3] Chávez también había dicho:

«Venezuela fue primer exportador de petróleo de este mundo desde… Claro, eso no es para llenarnos de orgullo, pero es verdad, es parte de la verdad histórica económica, política, desde 1925 hasta 1970 Venezuela fue el primer exportador mundial de petróleo. De aquí se llevaron todo el petróleo que pudieron, y nos robaron buena parte de ese petróleo, nadie pagó nada, ni impuestos ni nada, y Gobierno que pretendía, o que pretendió, repito, medio controlar algo o conocer bien el negocio, ¡pum! lo derrocaron, comenzando por Cipriano Castro, terminando con nosotros.

Asesinaron incluso, asesinaron al coronel Román Delgado Chalbaud, derrocaron a Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos, cuando llegó a Cuba, porque estaba gobernando Cuba… Era 1948, Gallegos tenía creo que buenas relaciones con aquel presidente cubano, ¿cómo se llamaba?, perdóname. Grau. Tenían relaciones políticas buenas ¿no?, el Gobierno de Gallegos con aquel Gobierno cubano.

Así que cuando derrocan a Rómulo Gallegos, el gran escritor venezolano y eminente político, hombre honesto, serio, intelectual brillante, lo derrocan; se va a Cuba, y por ahí está en los periódicos de aquel momento, él declara en Cuba: «A mí me derrocó el petróleo…». Mister Danger, que es el personaje que él acuña en Doña Bárbara, lo derrocó Mister Danger, el imperio yanqui pues, el imperio yanqui.

Un país con tamaño caudal de recursos y de riquezas terminaba el siglo XX —Ramonet, tú lo sabes; Jean-Luc— con una pobreza que pasaba del 60 por ciento. ¿Tú entiendes bien el español? ¿Sí? Bueno, 60 por ciento, la pobreza general. Y la pobreza extrema estaba cerca del 25 por ciento. Mientras teníamos aquí, en el este de Caracas, a esta clase burguesa, bueno, derrochando y derrochando en negocios, riqueza, viajes; Miami: «está barato, dame 2″. Los mayameros. ¡Sí! Ustedes recuerdan eso. Bueno, los que tenemos ya cierta edad ¿no? Pero los jóvenes, la juventud esa que se levanta, estoy seguro que a través del estudio se van enterando de esa y se han enterado ya de esa historia reciente y aquella historia no tan reciente, porque es imprescindible conocer de dónde venimos, la derecha, ese es el mensaje de la derecha, no, para qué hablar de historia, claro, es lo mismito que dijo Mister Obama en Trinidad y Tobago, aquello que él dijo fue lo que me impulso a mí, a regalarle Las Venas abiertas de América Latina y decirle, trate de leerla, trate de leerla para que vea el pasado, nuestro pasado.»

Y ese mismo año, el 13 de enero de 2012, en su presentación de memoria y cuenta ante la Asamblea Nacional [4] , Chávez volvió a recordar a Rómulo Gallegos y la figura de Mister Danger:

«Yo llegué a Caracas en 1971, ya de adolescente pues, de cadete de primer año, por estos días, el 71, 72, ya había pasado ¿qué?, 58, 68, 10 años, 12 años, gobernó Betancourt, después gobernó Leoni. Ahí tiene, Diosdado, por cierto, tiene en su oficina… yo le dije, oye que bueno Diosdado, es símbolo de tu amplitud, ahí tiene una, es unas caricaturas donde están todos, desde Gómez para acá, falta Gallegos ahí, fíjate, falta Gallegos.

A Gallegos ¿por qué lo derrotaron? Lo derrocaron, recuerdo haber leído la frase de Gallegos llegando a La Habana, «me derrocó el petróleo» Mr. Danger, el gran Rómulo Gallegos, el gran escritor adeco, Acción Democrática; lo tumbaron los adecos, bueno una corriente porque había corrientes enfrentadas allí.»

Y por si faltara poco, el 15 de septiembre de 2012 en su declaración luego de la caravana y concentración en apoyo en el estado Apure [5] en apoyo a su candidatura para lo que sería su última reelección presidencial, Chávez dijo:

«Bueno es bueno que se acentúe, yo no diría ni el debate porque la derecha no tiene argumentos para debatir con la izquierda. Nosotros sí tenemos un proyecto, lo que ha venido ocurriendo -creo yo- es bueno, que se ha venido descubriendo lo que estaba oculto, el paquetazo neoliberal de la extrema derecha y bueno y está… es evidente, salió de sus propias filas la denuncia ¿eh? Han expulsado no sé cuántos dirigentes en apenas una semana o dos semanas, dirigentes de la cúpula política, de la extrema derecha y nosotros tenemos que seguir develando, descubriendo el paquetazo oculto para que todo el mundo se dé cuenta.

Venezuela no va a volver atrás, ellos hablan del futuro, ellos son el pasado más nefasto, el capitalismo, el neoliberalismo, el paquetazo. Aquí estamos en Apure ¿qué proponen ellos en el paquetazo? Devolverle las tierras, ellos dicen que fueron ilegalmente robadas a sus dueños ¡el latifundio! Ese es su proyecto, el latifundio, ese es su proyecto, el latifundio.

Ahora yo te digo una cosa el que lea a Doña Bárbara o la relea, podrá conseguir ahí a un Gallegos que vino aquí al Apure y conoció la realidad apureña, el latifundio, Mister Danger y Doña Bárbara, la explotación, el esclavismo. Aquí hasta hace poco había esclavismo, la esclavitud de la edad media pues y la Revolución ha venido liberando el Apure, como ha venido liberando a Venezuela y tenemos que seguir liberando el Apure y liberando a Venezuela, bueno y desarrollando un gran proyecto.»

Capitalismo, neoliberalismo, saqueo del petróleo, paquetazo, latifundio, explotación, derrocamientos, venas abiertas, pobreza, imperialismo, todo eso en oposición al proyecto nacional.

Todo este complejo de términos, fueron revisitados por Chávez en aquel año 2012, utilizando el personaje conceptual de Mister Danger, y asociándolo al paquetazo neoliberal de la extrema derecha.

¿Podría Chávez imaginarse en el año 2012 que el paquetazo neoliberal no vendría de aquella oposición de derecha, sino de corrientes de sus propias filas en el año 2018?

Es decir, que no sólo AD tenía corrientes internas de derecha, sino que probablemente también el propio PSUV las tuviera. ¿El Chavismo light, el chavismo sin Chávez, o el famoso nido de alacranes?

No olvidemos que también hizo referencia Chávez a que, al gran Rómulo Gallegos, al gran escritor adeco, «lo tumbaron los adecos, bueno una corriente porque había corrientes enfrentadas allí».

Una corriente coaligada a intereses de determinados grupos en la Fuerza Armada y al propio Mister Danger. Es bueno recordar lo que dijo Gallegos: «Me derrocó el petróleo».

Britto García señaló: la principal organización política venezolana del siglo pasado tomó ese camino de remate en baratillo de activos públicos y pauperización de la ciudadanía. Ya sabemos lo que sucedió, y cuánto nos costó recuperarnos

Hay que observar con rigor los acontecimientos, así como los procesos en los cuales se ubican en una secuencia o serie histórica, porque definitivamente «El diablo está en los detalles».

Y en los paquetazos y leyes en coherencia con una corriente de derecha económica, es que vamos a encontrar una estructura de incentivos sólo favorables al capital internacional y nacional, en detrimento del bloque social-popular. También vamos a encontrar la distribución desigual de cargas y sacrificios en medio de la crisis, con un súbito enriquecimiento, por una parte, a la par que un gigantesco empobrecimiento por otra. Desigualdades, pobreza, política de entrega a las viejas y nuevas figuras de los Mister Danger.

¿Por qué serán tan especiales las zonas de negocios especiales?

Solo el diablo y los incentivos «de otra índole» lo saben.

