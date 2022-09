Las zonas donde ANDE hará cortes de energía programada este sábado

Entornointeligente.com /

El Director de Financiamiento Político del TSJE, Christian Ruiz Díaz, informó el registro de un aproximado de 73.000 precandidatos que presentaron sus declaraciones juradas de ingresos y egresos d e gasto de campaña con miras a las elecciones internas de diciembre.

Aclaró que no se puede determinar el grado de cumplimiento ya que las declaraciones de gastos cierran a fin de mes.

Señaló que los candidatos de 43 organizaciones, ya sean partidos, alianzas o concertaciones, declararon un gasto general de US$ 12.700.000 para las internas.

De la cifra total declarada, US$ 12.300.000 provienen supuestamente de «fondos propios» y US$ 224.000 de donaciones y aportantes . Señaló que el limite de gasto por movimiento es 3 US$ millones.

Agregó que los precandidatos de la ANR reportan un gasto previsto de G. 35.528 millones y que hay un 99% de cumplimiento en sus presentaciones.

Lea más: Kattya González coincide con decisión del TSJE sobre el PLRA

Por parte del PLRA, sus precandidatos han declarado G. 13.800 millones para la campaña interna.

Recordó que los movimientos cuyos precandidatos incumplan estas declaraciones podrán recibir sanciones pero esto no los inhabilita a seguir pugnando por los cargos, finalizó.

Sectores que cuestionan este trámite estatal repudian que la ley vigente señale que el control a los movimientos esté a cargo de los tribunales electorales de cada partido, lo cual no permite la trazabilidad.

La plataforma del Observatorio Nacional de Financiamiento Político (Onafip) del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) puso desde ayer a disposición de la ciudadanía los ingresos y gastos de campaña de los precandidatos a las internas simultáneas del próximo 18 de diciembre.

El interesado podrá ingresar al sitio web del observatorio y descargar, en formato PDF, las Declaraciones de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), así como las Declaraciones de Interés Económico Vinculado (DIEV) de los precandidatos que cumplieron.

Lea más: TSJE publica declaraciones juradas

Acceso a las declaraciones juradas En total 70.023 precandidatos de 43 organizaciones políticas cumplieron ese requisito; sin embargo, el proceso para acceder a esos documentos, desde la web de la Justicia Electoral, es engorroso y nada accesible para la ciudadanía.

La plataforma -además de solicitar el partido y el movimiento interno partidario- pide desde el nombre hasta el número de cédula del candidato.

Tras sortear todas las trabas posibles, se encuentra con un documento nuevamente incompleto, o con datos bloqueados u ocultos.

Inclusive, algunos candidatos dicen no tener financiamiento político, algo increíble si se está en la carrera electoralista.

