Las zonas donde ANDE hará cortes de energía programada este sábado

El juez José Delmás fue quien decretó la medida cautelar de prohibición de innovar y contratar sobre los bienes muebles e inmuebles , alrededor de un centenar, que figuran a nombre de las empresas de Darío Messer y también a nombre del mismo en Paraguay.

Con esto, se consiguió frenar momentáneamente el embargo que habían solicitado los ex abogados del hermano del alma del «significativamente corrupto» Horacio Cartes.

Relativa protección a bienes de Messer En entrevista con ABC Cardinal 730 AM, Delmás explicó ayer que las medidas dictadas se disponen para que los bienes estén bajo custodia mientras dure el proceso judicial que enfrentan los propietarios.

«En estos casos, se aplican las medidas cautelares de carácter real que están establecidas en el Código Procesal Civil, que regulan los bienes registrales. Con esa figura lo que se busca es precautelar, que no se pueda alterar o modificar esos inmuebles de una u otra forma. Ese es el espíritu de esas figuras jurídicas», sostuvo.

Agregó que la prohibición de innovar y contratar sobre los bienes muebles e inmuebles «ayuda» a establecer una especie de «cerrojo» sobre los mismos.

En cuanto al caso Messer, explicó que -de momento- no se puede dar paso al embargo solicitado por los abogados ya que se dictó la prohibición de innovar y contratar y el embargo no había sido inscrito previamente a dicha resolución.

Pedido de Fiscalía tras publicación de ABC Color El juez especializado refirió que los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera elevaron el pedido de prohibición de innovar recién el pasado miércoles, en horas de la tarde. Concretamente, el pedido le llegó a las 19:00, según consta en los registros del proceso judicial.

El pedido se presentó minutos después de que ABC Color publicara en su edición digital que el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Édgar Agustín Rivas Laguardia ordenó el embargo ejecutivo contra todos los bienes incautados a Darío Messer y sus empresas hasta cubrir un monto aproximado de 4 millones de dólares para pagar los honorarios de los abogados María Leticia Bóbeda y Rodrigo Galeano. La nota se publicó a las 18:54 y el pedido de los fiscales ingresó a las 19:00.

Ignoraron intimación El propio Delmás había intimado el pasado 9 de setiembre a los fiscales del caso para que en un plazo de 72 horas dijeran si requerían o no la prohibición de innovar sobre los bienes de Messer. Eso fue luego de una notificación desde Registros Públicos.

Errores en pedidos previos Delmás refirió que la Fiscalía podría haber solicitado mucho antes este «cerrojo» y no recién el pasado miércoles.

Aclaró que la Fiscalía ya había realizado la petición de la prohibición de innovar y contratar, pero no brindaba todos los datos correctos sobre los bienes, por lo que no se podía disponer la medida. «Cuando se pedía, a veces no estaban completos los datos; entonces, lo que hacíamos era reiterarles o yo le intimaba otra vez al Ministerio Público para que me traiga todos los datos que se necesitan para poder hacer efectivo (el pedido)».

