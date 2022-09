Las zonas donde ANDE hará cortes de energía programada este sábado

Entornointeligente.com /

El documento, que será presentado por la Campaña Itaipú 2023 Causa Nacional, manifiesta que la propuesta de instalación de la Comisión Binacional de Cuentas busca limitar la soberanía paraguaya de investigar qué es lo que pasa en Itaipú Binacional, más aún con los precedentes ya conocidos que han derivado en enormes perjuicios para el Estado paraguayo, hasta ahora no resarcidos, como es el caso de la «deuda espuria» de Itaipú.

Refiere que otra sería la opinión si es que la citada Comisión Binacional de Cuentas explícitamente no impidiera, sino que facilitara, que cada órgano contralor, la Contraloría General de la República (CGR) y el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), del Brasil , pudieran realizar auditorías independientes, por su cuenta, para cada Estado. Esto, con el objetivo de resguardar los intereses nacionales respectivos.

Asimismo expresa que este acuerdo con el Brasil obtendría el apoyo para el establecimiento del citado órgano de control si el mismo también pudiera realizar auditorías binacionales adicionales, y no exclusivamente, como ahora la misma N.R. Nº 3/2021 lo interpreta. En ese sentido, explican que el texto dice «posibilitar», negando que ahora se pueda auditar.

«Hay el precedente que se ha buscado impedir el acceso de la CGR a la documentación de Itaipú durante décadas, y ese es el objetivo central de esta nota reversal: impedir que la CGR del Paraguay audite independiente y soberanamente a Itaipú Binacional», añade.

Por tanto, considera que se debe rechazar la citada N.R. Nº 3/2021, «por atentar contra la soberanía y los intereses paraguayos».

La ANDE debe controlar De acuerdo al dictamen sobre la N.R. N°3/2021, de esta transcripción del Tratado de Itaipú se puede concluir que el Estado paraguayo, a través de la ANDE , así como su par brasileña, cada una por su cuenta, es la que debe aprobar lo actuado por Itaipú Binacional.

«La ANDE es el órgano ejecutivo de control de la Itaipú y es la que debe decir si lo ejecutado en el año anterior debe ser aprobado o no, así como si hay indicios de irregularidades o no. Es cada Estado nacional (Paraguay y Brasil) el que decide si la Memoria, Balance y Estado de Resultados se adecua o no a las normas del Tratado. En principio, no haría falta una nota reversal como la recientemente firmada, entonces», dice.

Proceso inició en el 2015 El entonces canciller nacional, Euclides Acevedo, y su par del Brasil, Carlos Alberto França, suscribieron el 5 de noviembre de 2021 las notas reversales de constitución de la Comisión Binacional de Cuentas. Según los principales antecedentes del proyecto de creación de este órgano de control binacional, las negociaciones se iniciaron con la propuesta de la embajada del Brasil en Asunción, e l 1 de octubre de 2015.

