Las zapatillas deportivas que necesitamos para una rentrée cómoda y con estilo

Hay que asumirlo, el mes de agosto está acabando y el cierre de la temporada es una realidad: el verano ha terminado, al menos a efectos prácticos. Toca ir pensando en la rentrée y que mejor manera de hacerlo que estrenando alguna prenda para la oficina o unas zapatillas ideales.

En Trendencias Cinco vestidos muy profesionales a mitad de precio en Cortefiel para volver a la oficina fresquita y con estilazo Precisamente estas últimas son las protagonistas de hoy, porque nos parecen la compra ideal si queremos pisar la oficina con estilo y comodidad para hacer la vuelta a la rutina lo más agradable posible. Eso sí, no todo vale, las zapatillas de una working girl perfectas tienen que reunir varios requisitos: entre ellos la versatilidad, que resulten elegantes y ¿por qué no? un poquito pijas.

En El Corte Inglés o Amazon hemos encontrado una gran variedad y estas son nuestras siete favoritas que cumplen -con creces- todo lo que buscamos, a las pruebas nos remitimos…

La primera de nuestras opciones viene de la mano de Lacoste -una de las firmas más posh sin duda- y se trata de uno modelo tipo tenis en tonos blancos y grises con el célebre cocodrilo discreto pero muy presente.

Una elección sencilla y elegante que combinará de lujo con nuestros trajes favoritos. Está disponible en Amazon desde 72,69 euros , el precio varía en función de la talla que elijamos.

Lacoste Perf-Shot 0722 1 SFA, Zapatillas Mujer

PVP en Amazon 72,69€ New Balance nos conquista continuamente con sus propuestas y aunque las más deseadas ahora mismo son las 530 , no hay que dejarse arrastrar por modas pasajeras si no elegir la opción que más se adapte a nuestro estilo. Personalmente, estas en tonos crema y azul marino nos parece la elección ideal para un look de trabajo. Está disponible en Amazon desde solo 54 euros.

New Balance Shoes Wl515, Zapatillas Mujer

PVP en Amazon 54,00€ Otras zapatillas con un punto pijo que nos enamoran por completo son las Veja y estas V-10 en blanco con un toque de color en el logo son un básico para nuestros looks de otoño que encontramos en Amazon por 140 euros.

Veja Zapatillas V-10 para mujer

PVP en Amazon 140,00€ Para este otoño buscamos unas zapatillas que no solo sean capaz de combinar con todo, también queremos que sean originales y tengan presencia, es el caso de estas Boss que encontramos en Amazon desde 95,07 euros.

BOSS Skylar_Runn_mxpr, Zapatillas Mujer

PVP en Amazon 95,07€ Las zapatillas tipo Converse son otro clásico imprescindible, Tommy Hilfiger lo sabe y por eso reinventa los tenis de lona dándole su toque personal. El resultado no puede gustarnos más, disponibles desde 53 euros.

Tommy Hilfiger Harrington 29d High, Zapatillas Hombre

PVP en Amazon 53,00€ Si lo que buscamos es un toque vintage, nada como apostar por Reebok , la marca deportiva tiene experiencia en este camo y la prueba son estas Freestyle Hi en color blanco, caña alta y velcros para cerrarlas al estilo 90s. Están rebajadas hoy por 89,95 44,95 euros.

Zapatillas casual de mujer Freestyle Hi Reebok

PVP en El Corte Inglés 44,95€ Por último, cerramos con estas Superstar de Adidas Originals , un básico, clásico e imprescindible que fichamos rebajadas hoy en El Corte Inglés y combinará absolutamente con todo nuestro armario, todo el año por 109,95 76,95 euros.

Zapatillas casual de mujer Superstar Bonega adidas Originals

Fotos | @paulaordovas , El Corte Inglés, Amazon.

