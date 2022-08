Las zapatillas blancas de Kate Middleton: un guiño a Lady Di que podemos comprar por 24 euros

Entornointeligente.com /

No importa el modo en el que se levante la royal , porque Kate Middleton siempre luce los estilismos más preppy y femeninos. Incluso cuando apuesta por looks deportivos como el que llevo en Plymouth , donde las deportivas fueron las protagonistas y el mejor guiño al estilo icónico de Lady Di .

En Trendencias El estilo de Kate Middleton en siete claves que podemos adoptar en nuestros looks Para la ocasión, Kate Middleton apostó por el estilo marinero . Para ello ha lucido un jersey de rayas azules y blancas de Erdem , combinado con pantalones cortos de tweed de Holland Cooper , de tiro alto y botones dorados para darle ese toque más sofisticado.

Un vistazo a… Un look de viernes de Tamara Falcó Estilosa pero cómoda y todo gracias a combinar esas deportivas blancas que son el mejor calzado de fondo de armario. Se trata de un diseño básico en lona sin adornos ni decoración , que está firmado por Superga y es uno de sus modelos más icónicos y económicos.

De hecho, las deportivas son las favoritas de Diana de Gales cuando quería presumir de estilo athleisure , como ese icónico look de Lady Di con mallas ciclistas y sudadera varsity que no hemos parado de copiar desde hace tres años. Un guiño que no ha pasado desapercibido y que le ha dado a Kate Middleton un aspecto más juvenil.

Deportivas de lona blanca de Superga, 24 euros .

Fotos | Gtres , El Corte Inglés .

