Las zapatillas Adidas más retro están a mitad de precio y las llevaremos con todo nuestro armario por siempre jamás

Con esta ola de calor que nos tiene fritas de nuevo, poco apetece pensar en zapatillas , pero la realidad es que nos quedan a penas dos semanas de altísimas temperaturas y nos apetecerá llevar los pies algo más resguardados.

En Trendencias Las zapatillas Adidas que triunfarán en 2023 ya las tiene Kendall Jenner Eso si no veraneamos en el norte, donde un buen par de sneakers se agradecen a tope, especialmente cuando cae la tarde. En cualquier caso, hemos encontrado las zapatillas de Adidas per-fec-tas no solo para esta temporada, más bien para todo el año. Hablamos del icónico diseño Continental 80 que lo tienen todo: un diseño retro muy cool , el color más práctico del mundo y unos acabados neutros que encajan con cualquier look.

Las tenemos fichadísimas en blanco porque son el calzado ideal para llevar con vestidos , vaqueros , faldas e incluso para un estilismo de oficina impecable con un toque casual. Lo mejor es que ahora podemos hacernos con este clásico de la marca a mitad de precio, concretamente por 100 50 euros.

Zapatillas Adidas Continental 80

PVP en Adidas 50,00€ Hoy en Amazon por 75,26€ PVP en El Corte Inglés 99,95€ La mala noticia es que cada minuto que pasa quedan menos tallas disponibles, por lo que toca correr si no queremos perder esta súper oportunidad, aunque si eso pasa, hemos fichado otras gangas del remate final de Adidas que tampoco están nada mal:

Más clásicos rebajados en Adidas: Las Superstar son otro icono de la marca y estas con sus tres clásicas rayas en color verde son una apuesta ganadora por 100 60 euros.

ZAPATILLA SUPERSTAR

PVP en Adidas 60,00€ Las Stan Smith en color blanco son un básico en cualquier fondo de armario y estas con la suela reciclada además son una compra eco-responsable por 110 55 euros.

ZAPATILLA STAN SMITH

PVP en Adidas 55,00€ Por último, este par de Courtmaster también en color blanco son igual de prácticas y versátiles que las anteriores, pero suman estilo por originalidad. Están disponibles por 85 59,95 euros.

ZAPATILLA COURTMASTER

Nota: a lgunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Trendencias

