Las Vegas: robó en el famoso casino Bellagio, pero no pudo huir

Entornointeligente.com / Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

(CNN) — No fue un asalto de George Clooney o Brad Pitt, pero la policía dice que un descarado intento de robo terminó con disparos y con el sospechoso hospitalizado en Las Vegas.

Aproximadamente a las 9:45 p.m., hora local de este viernes, un hombre armado entró en un lleno Bellagio Hotel and Casino y exigió dinero de un área de póker, dijo el capitán de la Policía Metropolitana de Las Vegas, Nichole Splinter.

Luego huyó y trató de robar un vehículo que acababa de detenerse en el estacionamiento, pero cuatro policías lo enfrentaron de inmediato, dijo Splinter.

LEE: La Corte Suprema de Connecticut dictamina que procede la demanda de los familiares de Sandy Hook contra fabricante de armas

El sospechoso disparó su arma y impactó a uno de los agentes en el chaleco. Un segundo policía disparó e hirió al sospechoso, dijo Splinter.

Tanto el agente como el sospechoso fueron trasladados a un hospital local. El policía fue tratado y liberado. El sospechoso se encuentra en condición crítica.

La policía dijo que, según su política, las identidades de los policíasinvolucrados se divulgarán después de 48 horas.

El incidente nos recuerda la película “Ocean’s Eleven”. En la película, Danny Ocean (Clooney), Pitt y otros cómplices planean un atraco en varios casinos, incluido el Bellagio.

Amanda Watts de CNN contribuyó a este informe.

Source link

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Google+ (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous Escenas caóticas en la ciudad asediada de Al Baghouz Decomisan 587 cajas con mangos que ingresaron ilegalmente al país Next → You May Also Like Estas bomberas fueron despedidas por quedar embarazadas, pero siguieron luchando marzo 11, 2019 admin Comentarios desactivados en Estas bomberas fueron despedidas por quedar embarazadas, pero siguieron luchando Última foto de Marte del rover Opportunity marzo 14, 2019 admin Comentarios desactivados en Última foto de Marte del rover Opportunity Las actrices Felicity Huffman y Lori Loughlin están entre decenas de acusados en una supuesta estafa de ingreso a la universidad marzo 12, 2019 admin Comentarios desactivados en Las actrices Felicity Huffman y Lori Loughlin están entre decenas de acusados en una supuesta estafa de ingreso a la universidad El Tiempo Caracas 27 ° nubes rotas humidity: 74% wind: 5m/s ENE H 29 • L 27 28 ° Sun 31 ° Mon 28 ° Tue 30 ° Wed Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

CULTURA CULTURA Lola Índigo anuncia nombre y fecha para su primer disco marzo 16, 2019 admin Comentarios desactivados en Lola Índigo anuncia nombre y fecha para su primer disco CULTURA Tarjeta roja al nombre ‘Griezmann Mbappé’ para un bebé en Francia marzo 16, 2019 admin Comentarios desactivados en Tarjeta roja al nombre ‘Griezmann Mbappé’ para un bebé en Francia CULTURA J. K. Rowling confirma que Dumbledore y Grindelwald tuvieron una relación “sexual y apasionada” marzo 16, 2019 admin Comentarios desactivados en J. K. Rowling confirma que Dumbledore y Grindelwald tuvieron una relación “sexual y apasionada” CULTURA “No me gusta mucho ‘La venda’, no es mi rollo” marzo 16, 2019 admin Comentarios desactivados en “No me gusta mucho ‘La venda’, no es mi rollo”

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com