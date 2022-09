Las veces que la reina Isabel II rompió sus protocolos reales

Entornointeligente.com /

Nadie se imaginaba que la monarca reinante más anciana del mundo pudiera perecer de repente cuando se había estado recuperando satisfactoriamente de sus malos estados de salud, pero sucedió.

La siempre eterna Queen Elizabeth murió a los 96 años de edad en el Castillo de Balmoral, luego de haber gobernado el Reino Unido durante 70 años, y 214 días.

Con tantos años en el trono, sumó experiencia sobre los protocolos reales de comportamiento y supo cuándo y cómo romperlos.

A continuación te dejamos con cinco veces que la Soberana de Inglaterra se olvidó de su título real y se comportó como una rebelde, claro, a su manera y beneficio.

Abrazó a Michelle Obama Una de las primeras reglas del protocolo real para cualquier otra persona es nunca tocar a un miembro de la familia. En cambio, se recomienda sólo hacer una inclinación de cabeza o reverencia.

Cuando Michelle Obama conoció a la reina, en 2009, no pudo aguantar las ganas de abrazarla y lo hizo. Como respuesta, la reina aceptó gustosa el contacto y la abrazó de vuelta con la mano en la cintura mientras platicaban dentro de una de las salas reales.

Michelle dijo sobre la experiencia en su libro Becoming: «Si no había hecho lo correcto en el Palacio de Buckingham, al menos había hecho lo humano. Me atrevo a decir que la Reina también estuvo de acuerdo con eso, porque cuando la toqué, solo se acercó más, descansando una mano enguantada suavemente en la parte baja de mi espalda».

