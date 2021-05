“Las vacunas nos vuelven magnéticos”: La afirmación de una diputada española que causó revuelo en las redes (Videos)

Entornointeligente.com /

Alicia Verónica Rubio Calle , diputada de Vox en la Asamblea de Madrid, ha causado un gran revuelo en Twitter tras difundir uno de los últimos mitos sobre las vacunas contra el coronavirus: el de que provocan magnetismo y convierten a la persona que las recibe en una suerte de imán. Así lo reseñó Actualidad RT.

La parlamentaria, conocida por abogar por clases de costura en los colegios en vez de feminismo y por su preocupación por el “lesboterrorismo”, ha compartido casi una treintena de videos de diferentes personas a las que se les adhieren todo tipo de objetos metálicos.

“Tengo bastantes vídeos de vacunados con imantación en el lugar de la vacuna. Me gustaría que me dijeran si esto está sucediendo o no”, escribió la política, antes de preguntarse: “Y, si es así ¿por qué sucede? Si no es así, ¿por qué se han confabulado tantos ciudadanos en contar este cuento?”.

Para continuar leyendo acerca de la teoría de Alicia Rubio en España, te invitamos a visitar el portal web de Actualidad RT.

Van dos. pic.twitter.com/Ob5cTTSVjZ

— Alicia V. Rubio Calle (@AliciaVRubio) May 27, 2021

Van cuatro. pic.twitter.com/CRMcnlqnDH

— Alicia V. Rubio Calle (@AliciaVRubio) May 27, 2021

Van seis. Esta señora pregunta por qué se le pegan metales. Los enfermeros no saben. pic.twitter.com/4P8C95Hdnz

— Alicia V. Rubio Calle (@AliciaVRubio) May 27, 2021

LINK ORIGINAL: La Patilla

Entornointeligente.com