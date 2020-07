Las tres pérdidas de John Travolta a causa de graves enfermedades

( Le puede interesar : Muere a los 49 años el presentador y científico Grant Imahara ) Tiempo después, Travolta conoció a Preston quien nació en 1962 en Hawái y estudió arte dramático en la Universidad del Sur de California. La actriz saltó a la fama por su papel en la comedia Twins en 1988, junto a Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. En 1991 la pareja se casó y tuvieron 3 hijos. Jett Travolta, el mayor de ellos, nació en 1992 con un autismo y una extraña enfermedad que afecta los vasos sanguíneos y las arterias. En 2009, medio de unas vacaciones en las Bahamas, Jett, con 16 años en el entonces, sufrió de unas convulsiones que fueron fatales. (Le recomendamos: Dura cirugía a Lina Tejeiro para quitar biopolímeros de sus glúteos ) Por su parte, se conoció que aproximadamente hace 2 años, Preston fue diagnosticada con cáncer de pecho, una enfermedad que decidió llevar en privado. No obstante, en los días recientes la enfermedad se agravó y la actriz sufrió complicaciones letales. Travolta mismo fue quien confirmó la muerte de su esposa a través de Instagram . Cultura EL TIEMPO* Con información de EFE ​@CulturaET Descarga la app El Tiempo Noticias de Colombia y el mundo al instante: Personaliza, descubre e infórmate

En la noche del pasado domingo 12 de julio se conoció que la actriz Kelly Preston, esposa del actor John Travolta, falleció ese día por complicaciones derivadas de un cáncer de pecho que padecía desde hace dos años.

Preston y Travolta se casaron en septiembre de 1991, cuando la actriz estaba embarazada de Jett, su primer hijo, el cual murió en 2009 por unas convulsiones que sufrió en medio unas vacaciones.

Pero el actor también ya había sufrido una grave tragedia antes de conocer a Preston y de tener a su hijo Jett.

Antes que de Travolta fuera famoso por su protagonismo en la película Saturday Night Fever (1977), fue la estrella del filme The boy in the plastic bubble (1976) en la que conoció a Diana Hyland, una actriz Hollywood y quien era 18 años mayor que Travolta, lo que no fue impedimento para mantuvieran un romance (bastante polémico para la época, por la misma diferencia de edad).

Sin embargo, esta historia tuvo un grave percance, pues antes que Travolta conociera a Hyland, esta había sido diagnosticada con cáncer de seno y en medio de la relación su enfermedad empeoró y falleció a los 41 años, el 27 de marzo de 1977.

Tiempo después, Travolta conoció a Preston quien nació en 1962 en Hawái y estudió arte dramático en la Universidad del Sur de California. La actriz saltó a la fama por su papel en la comedia Twins en 1988, junto a Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito.

En 1991 la pareja se casó y tuvieron 3 hijos. Jett Travolta, el mayor de ellos, nació en 1992 con un autismo y una extraña enfermedad que afecta los vasos sanguíneos y las arterias.

En 2009, medio de unas vacaciones en las Bahamas, Jett, con 16 años en el entonces, sufrió de unas convulsiones que fueron fatales.

Por su parte, se conoció que aproximadamente hace 2 años, Preston fue diagnosticada con cáncer de pecho, una enfermedad que decidió llevar en privado.

No obstante, en los días recientes la enfermedad se agravó y la actriz sufrió complicaciones letales. Travolta mismo fue quien confirmó la muerte de su esposa a través de Instagram .

Con información de EFE

