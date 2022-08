Las tres noticias falsas más virales sobre mujeres y género en el debate constitucional

Entornointeligente.com /

La cuenta regresiva para el plebiscito de salida ya está en sus últimos 30 días, y la educación acerca del contenido de la propuesta, para que la ciudadanía pueda ejercer un voto informado, es fundamental. Sin embargo, es en la «cacería» del voto de aquellos y aquellas personas indecisas donde algunos piensan que «todo vale» con tal de convencer a alguien de elegir una opción por sobre otra, razón por la cual fake news de todo tipo se han viralizado en redes. Aun cuando estas sean desmentidas, explican diversas académicas, «las mentiras vuelven, vuelven y vuelven a tocar ese mismo punto», hasta transformarse en algo más peligroso, en posverdad, donde ya no importa que el hecho sea falso y que este sea desmentido, porque esa distorsión ya se instaló. En El Mostrador Braga analizamos, junto a especialistas, tres noticias falsas en relación con mujeres y género. Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

La propuesta de nueva Constitución sin duda es uno de los principales temas de este 2022, y la Convención Constitucional, conformada por elección popular y siendo el primer órgano de esta naturaleza paritaria en Chile –y el mundo–, ha estado enmarcada desde sus inicios por una fuerza apruebista y rechacista que ha polarizado la discusión.

En este contexto, la educación acerca del contenido de la propuesta de nueva Carta Magna, para que la ciudadanía pueda dar un voto informado, resulta fundamental. Es en la «cacería» del voto de aquellos y aquellas personas indecisas donde algunos piensan que «todo vale» con tal de convencer a alguien de elegir una opción por sobre la otra.

De hecho, aproximadamente un 30% del padrón electoral no ha decidido aun por cuál opción ir, y de este, el 60% son mujeres, lo que se traduce en 4.500.000 personas, según Pulso Ciudadano.

Las noticias falsas, o f ake news, son un fenómeno que no es nuevo, pero que desde el estallido social ha tomado mucha fuerza para tratar de manipular a la opinión pública. Por ello, en conversación con El Mostrador Braga , desmienten las tres noticias falsas más virales sobre aspectos de género, feminismo y disidencias en la propuesta, la académica e integrante de la Red de Historiadoras Feministas, Hillary Hiner; la exconvencional y vocera de la Coordinadora Feminista 8M, Alondra Carrillo; la docente UTEM, María Claudia Ormazábal Abusleme; y la abogada UChile, Natalia Morales.

Fake news: «Se podrá abortar hasta los 9 meses» Lo que dice la norma (artículo 61) es que el Estado debe garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas y que las leyes que se generen deberán respetar este principio.

«El mito de un supuesto aborto sin límite de tiempo que se ha difundido es una noticia falsa en relación con las medidas de género. Porque la táctica que ha decidido adoptar este sector del Rechazo respecto a los enormes avances en materia de género que trae la Constitución, es hacer caso omiso, omitir e invisibilizar esta dimensión del proyecto constitucional, porque claramente saben que sería profundamente impopular, en un país donde el feminismo ha avanzado tanto, salir –abiertamente– a instalar mentiras sobre estos aspectos del texto», explica la exconvencional Alondra Carrillo.

Fake news: «No podremos elegir el proyecto educativo para nuestros hijos, con la Educación Sexual Integral quieren implantar su ideología de género» En primer lugar, nunca está de más recordar que no existe la «ideología de género», sostiene la docente UTEM, María Claudia Ormazábal Abusleme. «Una ideología adoctrina, segmenta y nos ciega de la realidad, algo muy alejado de la visión del enfoque de género , pues esta nos amplía y nos permite visibilizar las inequidades que limitan una total inclusión de las mujeres y las disidencias sexuales, en una sociedad profundamente desigual y con escaso aprendizaje de tolerancia a la diversidad».

Lo que la propuesta de nueva Constitución establece, es que «Toda persona tiene derecho a recibir una educación sexual integral, que promueva el disfrute pleno y libre de la sexualidad; la responsabilidad sexoafectiva; la autonomía, el autocuidado y el consentimiento» (art. 40) y que «Se garantiza la libertad de enseñanza y es deber del Estado respetarla»(art. 41).

«Existen muchos discursos de odio respecto a este punto, yo he visto grafitis que están ahí escritos en diferentes partes de Santiago, que plantean esta idea de vincular la Educación Sexual Integral (ESI) con esta idea de que son depredadores sexuales o de desviaciones sexuales, cuando es justamente lo contrario. Sabemos que la ESI provee una educación para la infancia, donde efectivamente se pueda dar herramientas para identificar, con mucha más nitidez qué es la violencia sexual, qué es el abuso sexual infantil y, por ende, ayuda a prevenir», explica la historiadora Hillary Hiner.

Fake news: «Enfoque de género en la justicia significa que siempre se fallará en favor de las mujeres» Esta afirmación es completamente falsa y se basa en una incorrecta definición del enfoque de género, apunta la abogada Natalia Morales. Para que quede claro –subraya–, el enfoque o perspectiva de género es un abordaje o una herramienta de análisis que permite visibilizar la posición de desigualdad estructural en la que se encuentran las mujeres, las niñas y las adolescentes respecto a los hombres en nuestra sociedad y que también puede aplicarse a las diversidades y disidencias sexogenéricas. Su sentido es visibilizar la discriminación y la violencia que suelen pasar inadvertidas, ya sea porque se naturaliza o porque no se realiza el examen correspondiente.

Aplicar la perspectiva de género en la justicia significa que las juezas y jueces tienen el deber de prevenir la reproducción de estereotipos o resultados discriminatorios, explica. No define en ningún caso un resultado que deba producirse de antemano. Lo que se debe hacer es observar y analizar si, en los casos a resolver, existe o no una situación de desigualdad vinculada al género que pueda influir en la decisión. Si no existe, fallarán como lo hacen habitualmente. Si existe, deberán evaluar las posibles decisiones considerando que no se vulneren los derechos de las mujeres o de las diversidades por efecto de los estereotipos de género u otros factores, lo que no necesariamente implica que estas «ganen un caso», sino que sean respetadas y protegidas de los efectos de la violencia y discriminación de género.

Lo anterior también aplica a otros agentes de la justicia, como policías, fiscales, funcionarios, entre otros. «Es una herramienta principalmente preventiva, que evita que las acciones que se toman violenten o discriminen a las mujeres. Aplicar el enfoque de género en la justicia significa en la práctica que las mujeres no sean, por ejemplo, enviadas a sus casas cuando denuncian violencia, o que las juezas no basen sus decisiones en el vestuario, la conducta o en la opinión social que existe sobre las denunciantes o denunciadas por el hecho de ser mujeres», señala Morales.

Miedo como forma de campaña La desinformación y las falsedades no son herramientas nuevas, por el contrario, Hinner plantea que su uso tiene una historicidad muy larga, por ejemplo, en la elección del 64 «estos grupos de élite trataban de apelar a las mujeres en un tono de ‘proteger a la familia’, ya que era un contexto muy de Guerra Fría. Los argumentos tenían que ver con el comunismo, que con sus dogmas iba a romper el esquema tradicional de la familia, corromper la infancia, dejar a las mujeres sin ciertas protecciones, y apelaban a infundir miedo, sospecha respecto a estos cambios que venían».

Permanentemente –prosigue Hillary Hinner– se ha hablado y comprobado que la nueva Constitución no va a quitarle la casa ni la pensión a la gente, «no obstante, vuelven y vuelven y vuelven a tocar ese mismo punto, porque ya están tratando de convencer a través de mentir repetidamente», hasta que la mentira se transforme en algo más peligroso, en posverdad, donde ya no importa que el hecho sea falso y que este sea desmentido, porque esa distorsión ya se instaló.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com