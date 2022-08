Las tensiones internas que reveló en el PS de Antofagasta la toma VIP: «Hay un quiebre total y absoluto»

Entornointeligente.com /

«El PS en Antofagasta está pasando por un mal momento», dijo este lunes el ex alcalde de esa ciudad, Wilson Díaz , militante que acusó a la delegada presidencial , Karen Behrens , y la core, Andrea Merino , de estar detrás de la demolición de la casa de su pareja y ex candidata a senadora socialista por la zona, Jaqueline Santander.

En medio de los reproches hacia la ex abanderada, que construyó una vivienda ilegalmente en el sector de El Huáscar, el ex jefe comunal aseguró que a raíz de esa situación «hay un quiebre total y absoluto» en la colectividad, el cual a su juicio «si bien se vio potenciado por el caso de la toma VIP, venía desde mucho antes».

En esa línea, en una entrevista con El Mercurio de Antofagasta, Díaz indicó que » a nuestro entender, esto fue un ataque directo hacia ella , ya que en el mismo sector hay tomas que llevan (…) Me llama mucho la atención la gran cantidad de contingente que se utilizó contra dos mujeres y un niños».

«Jacqueline no sacó nada y todo lo que quedó ahí la gente se lo robo, ni dejaron nada, se llevaron hasta el pasto. Fue terrible, algo que no se había visto en Antofagasta . Al margen de los errores que haya cometido Jacqueline, ese día, al interior de la casa había un niño, personas», añadió.

En ese sentido, el ex edil, quien forma parte del Tercerismo en el partido, aseguró que «lo que se está viendo internamente en el PS es que las tendencias se están tirando a destruir. Hay tendencias como la Andrea Merino (Nueva Izquierda), que está declarando la guerra a nuestra tendencia».

«Hay una situación difícil muy triste. Soy socialista, amo a mi partido, pero el futuro se ve muy engorroso y complicado, es muy difícil que nos sentemos a conversar después de lo sucedido . Habían dos socialistas que podían haberle advertido de la demolición y no lo hicieron», dijo, apuntando a Behrens y Merino.

Para Diaz, «eso se entiende que fue con una finalidad política y una intencionalidad de no hacerlo», junto con recalcar que «por eso no lo calificó como un debido proceso, ya que no se notificó la demolición, solo el desalojo». Sin embargo, su diagnóstico fue desestimados en la mesa nacional socialista.

Respuesta de la mesa Al respecto, el secretario general de la colectividad, Camilo Escalona , explicó a Emol que «no hay ninguna fracción, lo que hay es una institucionalidad del partido que ha operado. La afectada ha sido sancionada por el Tribunal Supremo a solicitud mía como secretario general y yo asumí la responsabilidad de pasar esto al Tribunal Supremo».

«No había ninguna otra posibilidad a que se suspendieran los derechos a esta persona dentro del PS, aquí no hay mano blanda con ninguna acción de esa naturaleza. Por lo tanto, la institucionalidad ha operado», agregó, junto con advertir que Merino ha recibido amenazas a raíz de esta pugna.

«No vamos a dejar que a nuestros militantes se les esté amenazando» , agregó, junto con recalcar que «le he pedido que ella coloque ante los tribunales de justicia la información requerida para que los responsables de esas amenazas reciban las sanciones judiciales correspondiente».

Asimismo, subrayó que «nosotros no vamos a permitir que aquellas personas que han incurrido en acciones delincuenciales, en tomas de terreno o loteos brujos vengan a amenazar a nuestros militantes. La gente que se sale de la ley no tiene cabida en el PS».

En tanto, en la misma línea, el vicepresidente del partido, Leonardo Soto, señaló a este medio que «esta mesa directiva del PS actuará con firmeza frente a episodios de corrupción o irregularidades donde aparezcan militantes de nuestro partido y por eso iniciamos de oficio esta investigación de nuestro Tribunal Supremo».

«El TS ya suspendió a doña Jacqueline Santander de todos sus derechos en nuestra colectividad. La decisión de este mesa en estas materias es una sola y es actuar con firmeza y sin vacilaciones frente a la corrupción, caiga quien caiga», aseveró.

Distintas fuentes de la colectividad coinciden además en sostener que se trata de una polémica aislada en Antofagasta, región en la cual el PS posee una presencia «disminuida», según reconocen al interior de la propia tienda. De hecho desde 2002 que no logra un cupo en el Congreso, año en el que Pollarollo terminó su periodo como diputada por la zona. ¿Encontraste algún error? Avísanos

LINK ORIGINAL: Emol

Entornointeligente.com