Las tarjetas gráficas se acumulan en las tiendas, y la nueva generación se retrasa

Entornointeligente.com /

No hay duda de que la crisis de las tarjetas gráficas ya ha llegado a su fin. Es cierto que los precios han bajado mucho en general , aunque los de algunos modelos todavía siguen inflados, y esto ya no se debe a un problema de stock ni a una demanda anormalmente elevada, sino más bien a un intento por parte del canal minorista de seguir haciendo caja agarrándose a un problema que ya no existe.

Estoy seguro de que nuestros lectores más veteranos habrán tenido un «déjà vu» , y es normal, porque esta misma situación que estamos viviendo se produjo también con la anterior crisis de las criptodivisas. Por aquel entonces NVIDIA tenía en el mercado a las GeForce GTX 10 y AMD las RX 500 y las RX Vega. Incluso tras el pinchazo del Bitcoin, que arrastró al resto de criptomonedas, los precios de las tarjetas gráficas se mantuvieron altos prácticamente hasta el lanzamiento de la nueva generación de tarjetas gráficas, aunque no afectó a todos los modelos por igual.

En esta ocasión vemos que los precios de las tarjetas gráficas de gama media son precisamente los que más se resisten a bajar. Así, por ejemplo, la GeForce RTX 3060 sigue por encima de los 430 euros, casi 100 euros más de su precio mínimo recomendado. La GeForce RTX 3070, que representa un salto importante frente a la anterior en términos de rendimiento, se puede comprar por 639,90 euros, un precio muy bueno ya que solo está 90 euros por encima de su precio mínimo recomendado. La GeForce RTX 3080 es una compra todavía más interesante, ya que se puede comprar por 859,90 euros , solo 100 euros por encima de su precio mínimo recomendado.

Esos precios eran impensables hace unas semanas, y en el caso de las tarjetas gráficas Radeon RX 6000 de AMD el proceso de normalización ha sido todavía más marcado, y ha hecho que podamos encontrar la Radeon RX 6600 por solo 362 euros , o la Radeon RX 6600 XT por 399,89 euros , solo 10 euros por encima de su precio mínimo recomendado, aunque en sus modelos más potentes los precios han vuelto a subir de forma notable. Por ejemplo, la Radeon RX 6800 XT ronda los 1.000 euros, lo que hace que la GeForce RTX 3080 sea más barata, y una inversión muy superior.

AMD, NVIDIA y stock de tarjetas gráficas: posponiendo la nueva generación Con el sector del minado de criptodivisas hundido , un stock elevado y un público que se resiste en gran medida a pagar los precios que mantienen las principales tarjetas gráficas no es extraño que tanto NVIDIA como AMD hayan decidido retrasar el lanzamiento de su nueva generación de tarjetas gráficas. El lanzamiento de GeForce RTX 4090 se esperaba inicialmente para el mes de julio, luego se empezó a hablar de agosto, y ahora se dice que se habría retrasado a septiembre u octubre.

La GeForce RTX 4080 y la GeForce RTX 4070 habrían sufrido también un retraso para ajustarse a esa nueva fecha de lanzamiento, y todo parece indicar que no llegarán hasta octubre-noviembre y noviembre-diciembre, respectivamente. Por su parte, AMD habría retrasado el lanzamiento de las Radeon RX 7700 XT y superiores a los meses de octubre-noviembre . El motivo ya lo hemos dicho, este retraso da más margen al canal minorista para limpiar el stock de tarjetas gráficas que tienen actualmente sin que sea necesario reducir de forma drástica los precios de venta.

El resto de modelos de AMD y de NVIDIA no llegarán hasta el primer y el segundo trimestre de 2023. Me refiero a las GeForce RTX 4060 y RTX 4050, y a las Radeon RX 7600 XT y RX 7500 XT. Todavía faltan unos cuantos meses para que se renueve por completo la línea de productos gráficos de ambas compañías, así que debéis plantearos, en caso de que estéis pendientes de comprar una nueva tarjeta gráfica, si podéis esperar o no, y actuar en consecuencia.

LINK ORIGINAL: MuyComputer

Entornointeligente.com