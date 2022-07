Las subidas de tasas por sí solas no frenarán la inflación

Entornointeligente.com /

Debido a que la altísima tasa de inflación de Estados Unidos está impulsada en gran medida por la escasez del lado de la oferta, no se verá reducida por las políticas monetarias que suprimen la demanda. La situación exige medidas para aliviar los cuellos de botella del lado de la oferta y aumentar la cantidad de trabajadores disponibles y dispuestos

NEW HAVEN – A medida que la inflación en Estados Unidos alcanza nuevos máximos, los economistas debaten hasta qué punto la Reserva Federal necesitará aumentar las tasas de interés para frenar la demanda y frenar el crecimiento de los precios. Algunos comentaristas creen que la Fed deberá ser tan agresiva como el presidente de la Fed, Paul Volcker, a principios de la década de 1980, quien terminó elevando las tasas de interés hasta 20%.

Es comprensible que tales cifras generen preocupaciones de que el esfuerzo por contener la inflación resulte en una recesión y un fuerte aumento del desempleo. Como se observa en un resumen de política reciente del Instituto Peterson de Economía Internacional, las reducciones en las vacantes laborales diseñadas a través de políticas contractivas van empíricamente de la mano con aumentos en el desempleo.

Peor aún, si bien es probable que las subidas de tasas de interés aumenten el desempleo con el tiempo, serán insuficientes para frenar la inflación a corto plazo. Los aumentos de precios recientes pueden haber sido provocados por una demanda extraordinariamente alta después de la pandemia, pero los factores del lado de la oferta, especialmente la escasez de mano de obra y la crisis energética causada por la guerra de Rusia en Ucrania, también han jugado un papel importante. La inflación no se puede contener a menos que también se aborden estos factores.

La situación requiere tres iniciativas complementarias. Primero, el conflicto en Ucrania debe reducirse. Si bien la guerra no «causó» inflación, sin duda contribuyó al aumento de los precios, especialmente en los sectores de alimentos y energía, al exacerbar la escasez que anteriormente se esperaba que disminuyera cuando se levantaron las restricciones del Covid-19.

Mientras continúe la invasión rusa a Ucrania, los precios de la energía y los alimentos seguirán siendo altos y la incertidumbre mantendrá los mercados agitados. Los flujos comerciales pueden reorientarse para eliminar gradualmente las importaciones de energía de países «antipáticos» (para usar la jerga actual), pero tales realineamientos no pueden ocurrir lo suficientemente rápido como para aliviar la actual escasez de alimentos y energía.

Si bien la diplomacia aún podría reducir la intensidad del conflicto (dado que todas las partes tienen fuertes incentivos para hacerlo), el tiempo se acaba. Cada semana que pasa, se vuelve más difícil llegar a un acuerdo que salve las apariencias.

En segundo lugar, Estados Unidos necesita superar el Covid-19 para abordar la escasez de mano de obra en sectores específicos. Las vacunas están ampliamente disponibles y se ha demostrado que previenen enfermedades graves en la mayoría de los casos. Ya es hora de abandonar las reglas que exigen que los trabajadores se tomen varios días libres si dan positivo, incluso cuando son asintomáticos. Tales políticas han resultado en graves cuellos de botella en sectores clave, siendo la industria de las aerolíneas un ejemplo destacado.

En tercer lugar, Estados Unidos necesita urgentemente políticas para impulsar su tasa de participación en la fuerza laboral de regreso a su nivel anterior al covid. Muchos analistas han establecido paralelismos entre el entorno económico actual y la estanflación de la década de 1970. Pero una característica única de la época actual es la «Gran Resignación». La pandemia ha dejado a los estadounidenses cansados, desmoralizados y poco dispuestos a aceptar un trabajo que no cumpla con un estándar más alto de satisfacción laboral.

Las personas exigen cada vez más «buenos trabajos» con salarios, beneficios y seguridad decentes (lo que a menudo significa que están protegidos de la competencia extranjera desenfrenada). Pero estos no son los tipos de empleos que ofrecen muchas empresas. Muchos trabajos esenciales no son particularmente lucrativos ni satisfactorios, ya sea cargar y descargar camiones o portacontenedores, lavar platos y limpiar mesas en restaurantes, o trabajar en la construcción o la fabricación pesada. Además, incluso los trabajos de tecnología y finanzas bien remunerados en Nueva York y San Francisco pueden no cumplir con las expectativas de los trabajadores si requieren largos viajes diarios.

En un mercado laboral ajustado, no sorprende que más estadounidenses digan «no» al trabajo que perciben como desagradable. Pero alguien tiene que hacerlo, y por cada estadounidense que mejora su trabajo o abandona la fuerza laboral, hay varios inmigrantes que estarían felices de hacer el trabajo que se ha dejado atrás. Estos inmigrantes, por definición, no quitan trabajo a los estadounidenses; más bien, proporcionan un beneficio neto a la economía. Y lo mismo ocurre con el comercio internacional, que puede aliviar los cuellos de botella en la producción y la escasez de la cadena de suministro, «importando» efectivamente mano de obra sin inmigración.

Desafortunadamente, la administración del presidente estadounidense Joe Biden se ha apegado a gran parte de la retórica proteccionista utilizada por su predecesor. Al prometerles a los trabajadores estadounidenses trabajos seguros y bien pagados, la administración ha hecho poco para aumentar la inmigración o permitir una mayor competencia extranjera, contribuyendo así a la escasez de mano de obra actual. Se nos ha recordado una vez más que, en última instancia, el proteccionismo perjudica a las mismas personas a las que se supone que debe ayudar, especialmente durante los periodos de escasez del lado de la oferta.

Esta lógica económica serena puede sonar inconsistente con los ideales progresistas y el compromiso de la administración Biden de empoderar a los trabajadores estadounidenses. Pero tenemos que recordarnos lo que está en juego aquí. La alta inflación socava toda la agenda progresista. Hace que el trabajador promedio empeore, y cuando aparece en los precios de los alimentos y la gasolina, es profundamente regresivo. Debido a que los hogares más pobres deben gastar una mayor parte de sus limitados ingresos en necesidades básicas, se quedan aún más rezagados que los más acomodados.

En una era de tasas de interés en rápido aumento, los costos más altos del servicio de la deuda conducirán inevitablemente a recortes del gasto fiscal, incluida la inversión en infraestructura que tanto se necesita. Las políticas para abordar el cambio climático y fomentar el crecimiento verde ya se están abandonando a medida que los formuladores de políticas se enfocan en aliviar el dolor a corto plazo de las personas (a través de gestos performativos como una exención del impuesto a la gasolina). La administración de Biden y los demócratas del Congreso tienen razón al estar preocupados por las elecciones de mitad de periodo de este año, lo que hace que sea aún más sorprendente que no hayan adoptado estrategias de lucha contra la inflación del lado de la oferta.

Pinelopi Koujianou Goldberg, execonomista jefe del Grupo del Banco Mundial y editora en jefe de American Economic Review, es profesora de economía en la Universidad de Yale.

