Las siete posibles candidatas para ser la nueva Miss Earth Venezuela

Tras la renuncia de Elizabeth Gasiba como Miss Earth Venezuela 2022, la propia organización realizó una votación en sus redes sociales para elegir a la nueva representante del país en este certamen de belleza

Después de 24 horas de postulación, anunciaron las 7 mujeres más votadas: Oriana Pablos, Verónica Dugarte, Luiseth Materán; Nicole Carreño, Sabrina Deraneck, Alejandra Conde y Catherine Barreto.

La organización anunció que estará evaluando el perfil de cada de una de las postuladas, y estudiará la posibilidad de que una de ella represente a Venezuela en la próxima edición del Miss Earth.

LA RENUNCIA DE LA ACTUAL MISS EARTH Elizabeth Gasiba explicó a través de un comunicado las razones por las que renunció al título.

«Tomo la decisión de llevar un mensaje de responsabilidad para mi futuro, el cual es mi carrera de odontología. No me rendí, coloqué mis responsabilidades en una balanza; y fue inevitable que pesaran mucho más mis estudios. Es imperativo para mí que ellos (sus padres) vean que todos sus esfuerzos serán plasmados en un título y en un birrete en par de años y para lograrlo he tenido que poner a un lado mi amada corona del Miss Earth Venezuela», fue parte de lo escrito en el documento.

Aprovechó además para agradecer a los directores y organizadores del concurso entre los que mencionó a Prince Julio César y Globovisión .

«Pido disculpas y espero que la prensa nacional, internacional, mis seguidores y missólogos que siguieron mi trayectoria; de corazón entiendan la difícil decisión que tuve que tomar. Todos saben lo mucho que quería llevar mi bandera en alto con mucho orgullo» , finalizó.

