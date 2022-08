Las siete diferencias de Joao Félix

Entornointeligente.com /

A unque jamás se dudó de su talento (Simeone incluido), lo cierto es que las tres primeras de Joao Félix en el Atlético no sirvieron para que el portugués, por unas razones u otras, confirmara todas las expectativas que se habían generado cuando el club del Metropolitano desembolsó 126 millones por hacerse con los servicios. Hoy, en el inicio de su cuarto curso, al técnico no le han dolido prendas para afirmar que estamos ante «el mejor momento de su carrera». Estas son las siete diferencias que explican su explosión.

Madurez . Cuando Joao fue presentado en el Museo del Prado como una joya más, apenas contaba con 19 aáos. Estaba llamado a ser el dominador del fútbol mundial en la próxima década, pero era un niáo. Prodigio, pero un niáo en resumidas cuentas. De ahí que no le ayudara tanto elogio. Ahora con 22 aáos, sigue teniendo toda una carrera por delante, pero ya es más permeable ante las críticas, las referencias a su precio y al necesario periodo de adaptación y banquillo por el que tiene que pasar cualquier jugador con El Cholo antes de empezar a comerse el mundo.

Fortaleza . Uno de los motivos que ha impedido ver a Joao Félix en plenas facultades han sido las lesiones, pues cada vez que empezaba a acercarse a la regularidad sufría un percance. De hecho, la pasada temporada se despidió prematuramente, lo que le llevó a machacarse durante el verano para regresar mucho más hecho. Los resultados fueron evidentes cuando apareció por El Cerro en julio con una figura mucho más moldeada y con un aspecto más fuerte.

Peso . La intermitencia había sido la nota dominante en las actuaciones de un Joao capaz de alternar detalles de quilates con periodos de intrascendencia. Ahora, el Atlético ataca al rtimo que impone el portugués, que más allá de mejorar todos los balones que pasan por sus pies, ya se echa el equipo a sus espaldas para marcar las diferencias e imponer su calidad.

Efectividad . El inmenso talento de Joao no había sido tan aprovechado hasta ahora como se podría. «Ve más que los demás», como aseguró El Cholo en Getafe tras sus tres asistencias. Precisamente las mismas que en todas las competiciones que disputó en su primer aáo. Sólo dos menos de las que repartió el curso pasado y el anterior. Con su imaginación se puede disparar en esta faceta en el presente ejercicio, del mismo modo que no le costará llegar hasta los 10 goles de su récord personal con la capacidad que tiene para el remate.

Trabajo . Entre los talones de Aquiles de Joao aparecía su falta de intensidad en los duelos o su reticencia a correr para atrás. Ahora ya ha interiorizado que tiene que ser el primero en la presión, va al suelo, defiende como el que más y provoca robos como el que precedió a su segunda asistencia a Morata en el Coliseum.

Compromiso . No fueron pocas las voces, empezando por su entorno, que culpaban a Simeone de la falta de adaptación de Joao al Atlético. De hecho, hubo quien puso más el foco en su relación y su falta de entendimiento que en analizar desde el plano futbolístico por qué no acababan de congeniar. Ahora, por fin, nadie duda de que van en el mismo barco.

Ubicación . Cierto es que la polivalencia que Simeone trató de encontrar en Joao, ubicándolo en la banda en no pocas ocasiones, no daría resultados, pues en ocasiones operaba demasiado lejos de las zonas de influencia. Sin embargo, en cuanto el técnico lo ubicó como segundo punta y creó un ecosistema para jugar en torno al portugués, comenzaría a verse a un jugador con una capacidad innata para el remate (incluido de cabeza) y para destapar un tarro de delicatesen que parece no tener fin.

