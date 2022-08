Las sentidas palabras de Solari tras su estreno goleador en River Plate y los elogios de Gallardo al ex Colo Colo

Entornointeligente.com /

Pablo Solari tuvo su debut goleador en River Plate. La noche del sábado, el ex Colo Colo le hizo un doblete a Newell’s Old Boys por el torneo argentino.

Tras el encuentro, el «Pibe» se mostró emocionado. Vive un difícil momento familiar.

» Me emocioné por mi abuelita, que está luchando por su vida. Me gustaría estar con ella», declaró.

Solari es hincha de River. Su familia también. » Es algo soñado, soy hincha de este club. Estoy viviendo un sueño. Con tal de jugar con esta camiseta, que Marcelo (Gallardo) me ponga donde quiera», afirmó.

«Vengo trabajando desde chico, soy hincha de este club y estoy viviendo un sueño que no lo puedo creer. Quiero ganar algo con River. Mi fanatismo es muy grande» , agregando.

El extremo llegó en este mercado al «Millonario». El cuadro trasandino le pagó cinco millones de dólares a Colo Colo por el 60% del pase. Hasta ahora, ha dejado buenas sensaciones.

Los elogios de Gallardo

Marcelo Gallardo, técnico de River Plate, habló del joven atacante en conferencia de prensa.

«Un jugador joven que llega y rápidamente empieza a mostrar muy buenas sensaciones. Un jugador que se va a potenciar y va a potenciar al equipo con su energía, cualidades y goles . Tiene deseo y ganas de aprender», declaró el «Muñeco».

Gallardo destacó que el equipo vive «un proceso que no es fácil». Perdió a dos figuras clave. Julián Álvarez se fue al Manchester City y Enzo Fernández al Benfica. Llegaron varios jugadores nuevos para este segundo semestre.

«Uno entiende que las urgencias te llevan… esto no es de la noche a la mañana. Nada es de la noche a la mañana. Hay trabajo, comportamiento, adaptaciones, exigencias… El futbolista que llega tiene que entender cómo se vive en esta institución. Para algunos es más fácil y para otros, no. No es fácil. Los jugadores que vienen se acomodan rápido y otros no tanto, es todo un proceso. Se nota más cuando estás en una institución con una vara muy alta, en otros se nota menos. Acá hay exigencia desde adentro y desde afuera», expresó. ¿Encontraste algún error? Avísanos

