Las rutas para salir de la desgracia

Entornointeligente.com / La UE está explorando con el grupo de contacto una ruta con algunas variantes a la planteada por la AN (Cese de usurpación, Gobierno de Transición y Elecciones Libres) pero antagónica a la propuesta del Gobierno (ya aquí hubo elecciones y se la tienen que calar). Plantean que se realice la elección presidencial pospuesta ya que la mayoría del país y del mundo desconocen la farsa del 20 de mayo. Pepe Mujica ha planteado que esta elección la realice la ONU dado que el CNE es parte del problema por su vergonzoso comportamiento. Por otro lado están algunos Chavistas y opositores pro elecciones agrupados en la Plataforma por el Referendun Consultivo que vienen planteando un referéndum para que el Pueblo decida si llama a elecciones o deja todo como está. También hay que destacar el giro que vienen haciendo EEUU al declarar que descartan por ahora el uso de la fuerza militar (Jefe del Comando Sur). En este sentido los rusos y EEUU se reunieron. Allí los norteamericanos hicieron dos propuestas a los rusos: que voten en el Concejo de Seguridad de la ONU por un llamado a elecciones transparente y a cambio se le respetan todas las inversiones a ellos. Los rusos respondieron que no podían aceptar eso porque no tenían ningún candidato del PSUV que le pudiese ganar a la oposición pues eran todos unos bates quebrados. Es decir, no solo deciden ellos por Venezuela, sino que deciden llevarnos a una guerra porque los números no le cuadran a los rusos. Ahora lo verdaderamente relevante es que todo el planeta se está inclinando hacia la necesidad de una elección para que sea el pueblo quién decida, ya sea que primero cese la usurpación (Ruta AN), ya sea una elección presidencial (Ruta UE) o general (Ruta Pepe Mujica) o ya sea con un paso previo, el referéndum consultivo (Ruta Plataforma por el referéndum). Al final todas las propuestas llevan a elecciones, menos las de la élite gobernante que plantea dejar todo cómo está y reprimir a quien proteste imponiendo la necropolitica. Este consenso que se viene construyendo hacia el respeto a la soberanía del Pueblo es una luz al final del túnel. Aún falta un trecho pero ya se pueden observar elementos comunes. Si tenemos la madurez para entender que podemos pensar diferente y hasta desagradarnos pero debemos respetarnos, es posible que haya salida a la crisis venezolana de manera civilizada, si coincidimos en el respeto al soberano. Lo que si es absolutamente incontrovertible es que esta crisis política, económica y social va a aumentar al punto de llevarnos a una confrontación si no se le da respuesta democrática, cosa que ahorita está absolutamente bloqueada por quienes pretenden gobernarnos de facto con el FAES. Creo que es hora de asumir la política con P mayúscula. O es el Pueblo el soberano o son los Rusos y los 6 q gobiernan. Las revoluciones las hacen las mayorías. No se le imponen a las mayorías. Si hoy el 80% del Pueblo quiere a Maduro afuera, eso hay que respetarlo. Y es allí donde se traban todas las negociaciones. El Gobierno está dispuesto a todo menos a la alternancia política. Es decir, la consigna “no volverán” la asumen como “no volverán así la mayoría del Pueblo este en nuestra contra”. Entonces los revolucionarios entramos en un dilema, ¿apoyamos al soberano o apoyamos a una élite que se quiere erejir como soberana sobre el Pueblo? Yo no comparto la tesis del referéndum consultivo porque es ir a una elección a preguntarle al Pueblo si quiere ir a una elección. Por su puesto que todo el mundo quiere elegir. Creo que debemos volver a la constitución y realizar las elecciones presidenciales aplazadas que no se han realizado pero NO con este CNE. Una alternativa es la propuesta de Pepe Mujica, que sea la ONU (que tiene experiencia en esto) quien la realice. Aquí saltarán algunos fundamentalistas del lado opositor a decir que no puede haber elecciones sin cese de la usurpación. Pero resulta que la usurpación puede cesar de varias maneras: por la fuerza bruta, por renuncia (ideal) o por un llamado a elecciones transparentes no dependiente del Gobierno. Mientras ese proceso se realiza, se debe mantener toda la presión en la calle porque se mantiene la usurpación. De eso no hay duda. Pero no se puede descartar la vía de una elección transparente para salir de esta desgracia, más si nos llamamos demócratas. En todo caso, podría haber un acuerdo que el resultado de esa elección debe entenderse como Transición y ponerle término político (dos años por ejemplo y Gobierno de unidad nacional con amplio consenso) mientras se reinstitucionaliza el país. También creo que es muy difícil llamar a elecciones generales pues el PSUV que hoy tiene el 30% del parlamento pasaría a tener el 10% del mismo y más con la trampa de la ley de procesos electorales que ellos montaron para eliminar a las minorías. Perdería todas las gobernaciones y alcaldías. Eso no le conviene al PSUV y trancaría todo. La elección debe ser de lo único que no se ha elegido, la presidencia, y se puede negociar todo lo demás en términos de Transición a la democracia. En conclusión, si logramos hacer una síntesis de todas las propuesta pro elecciones (AN, UE, Pepe Mujica, Plataforma por el Consultivo), si tenemos la madurez para liderar esa unificacion, quedarán solos los extremismos del gobierno (todo queda como está) y de la extrema derecha guerrerista, y encontraremos salida civilizada y rápida a esta crisis.

LINK ORIGINAL: Aporrea

