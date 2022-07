Las revistas noir: un tesoro inagotable

Entornointeligente.com /

El rescate del legado narrativo producido en momentos críticos en la historia de la literatura (de la humanidad, digamos), como fueron las crisis financieras de inicios del siglo XX, y que obligaron a utilizar estrategias de supervivencia como recurrir a las formas más humildes de material de soporte, concretamente el papel semi refinado, es una muestra de que la fuerza creativa en las sociedades más o menos libres, no se arredra ante ciertas limitantes que imponen la economía o la política.

De allí que sea tan bienvenida esta traducción y selección de relatos que aparecieron en la revista Black Mask entre los años 20 y 40. En ella hubo espacio para centenares de autores que se iniciaban o que ya estaban consagrados (como Dashiell Hammett), pero sufrían también con las dificultades para producir sus obras y ganarse la vida. El bajo precio de estas revistas, dado el material innoble empleado, su amplia difusión en quioscos y terminales de transporte, las hicieron un manjar para quienes descubrieron allí una forma amable, truculenta y sencilla de matar el tiempo por poco que fuera el dinero disponible. Leyendo, por entonces una de las formas principales de matar el ocio. Encontrándose a sí mismos, a menudo, por el lenguaje coloquial que empleaban muchos de los autores.

El pulp tuvo el mérito de pensar siempre en el lector que había de comprarlas. Por eso hubo revistas que se dedicaron a las historias criminales, pero también a las hazañas de guerra, la ciencia-ficción, el western, el horror o el erotismo. Sus portadas apuntaban a tales temáticas, a veces con singulares mezclas. Un recorrido por tales portadas provoca admiración, en estos tiempos en que los libros son cada día más feos. Hubo un cantante de blues de la época que compuso una canción que decía algo así: «Nunca compres un libro por su tapa». Bien dicho, pero se equivocaba medio a medio. Los pulp eran tan populares precisamente por sus tapas. Los coleccionistas los atesoran y a menudo alcanzan grandes precios. Han llegado al nivel de ser considerados obras de arte.

Un alcance respecto a la posta que significaron otras revistas, como la de Ellery Queen, que se inició en los años 40 y sigue produciéndose hasta el día de hoy, y que en antiguas versiones llegó a tener una sección donde rescataba textos de Black Mask . Esta revista conoció ediciones en cantidad de idiomas, y solo en castellano destacan una argentina, una chilena, un española y una mexicana. En los años 50 fue la revista de Alfred Hitchcock la que aportó un enfoque especial al ofrecer una mezcla que gustaba a los seguidores del realizador británico: terror, thriller y suspenso. La revista Manhunt , también de los 50, dio espacio a los fachos durísimos como Mickey Spillane, Richard Prather y similares. Así muchas otras, hasta la actualidad. En Chile, hoy, la revista virtual Trazas Negras trata de mantener este concepto que no hay otro lugar mejor para el cuento que una revista especializada.

El libro «Tipos Duros» trae un notable prólogo de Ramón Díaz Eterovic, que da un panorama histórico del género policial y negro que permite ubicar a la revista Black Mask en su contexto y a los autores incluidos: Ray Cummings, Peter Collinson (Dashiell Hammett), Katherine Brocklebank, Frederick Nebel, Thomas Walsh, Richard Sale y Randolph Barr. Un texto del editor, Marcelo González Zúñiga, aporta una mirada prospectiva sobre la influencia de esta literatura en el desarrollo del género negro.

Agreguemos otra enseñanza de Black Mask y congéneres: la literatura de géneros, por su objetivo y su alcance, por su público, no necesariamente tiene que estar escrita en los niveles de la gran literatura (aunque para muchos sea solo accesible en dudosas traducciones), sino que existe un espacio para quienes escriben no tan bien, no tan correctamente, pero sí con encanto, con humor, con originalidad y con garra; y que, como decía Ray Bradbury, también asiduo autor de los pulp , «escritores: sin cantidad no hay calidad». A escribir pues, que las revistas son un camino para perseverar y mejorar.

Ficha técnica:

Tipos Duros. Antología de cuentos pulp , Marcelo E. González Z (editor), Editorial PAN, Santiago, 2022

