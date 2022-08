Las revelaciones del documental «House of Hammer»

Entornointeligente.com /

Investigan a Armie Hammer por presunta agresión sexual 0:41 (CNN Español) — Más de un año ha transcurrido desde que el actor Armie Hammer estuvo en el ojo del huracán tras ser acusado de agresión y violencia sexual.

Este miércoles, Discovery+ dio a conocer el tráiler oficial de «House of Hammer», una serie documental en donde exparejas del actor caído en desgracia describen a detalle sus encuentros con él y comparten mensajes que él les habría enviado a través de Instagram.

Las desventuras de Armie Hammer son solo la punta del iceberg de los presuntos problemas que enfrentaron diversas generaciones de su familia, dice Discovery+ en la descripción de la producción. Al igual que CNN, Discovery+ es parte de Warner Bros. Discovery.

El documental cuenta con entrevistas a denunciantes y familiares, entre ellos su tía Casey Hammer, quien al final del tráiler dice que va a revelar los «secretos más oscuros y retorcidos» de la familia Hammer.

CNN contactó al representante legal de Hammer para obtener comentarios con respecto al adelanto, pero hasta el momento no hemos recibido respuesta.

¿Qué muestra el tráiler de «House of Hammer»? En el adelanto, de casi cuatro minutos de duración, Courtney Vucekovich y Julia Morrison muestran mensajes que supuestamente el actor les habría enviado a través de Instagram sobre, dicen en el documental, fantasías que él tenía con ellas.

La producción reproduce un audio supuestamente del actor en el que cuenta una de esas fantasías.

El tráiler finaliza con la tía de Hammer hablando sobre su familia.

Esta no es la primera vez que se conoce de la producción. En 2021, el sitio web Deadline informó que Casey Hammer se había asociado con Talos Films para elaborar la serie documental.

Armie Hammer es el tataranieto de Armand Hammer, el magnate estadounidense cuyo nombre estuvo asociado por décadas a Occidental Petroleum.

La investigación contra Armie Hammer En marzo de 2021 se dio a conocer que Armie Hammer estaba bajo investigación policial en Los Ángeles luego de que una mujer denunció que en 2017 él la había violado violentamente durante varias horas. La mujer, identificada solo como Effie, dijo que en aquel momento pensó que iba a morir.

El entonces abogado de Hammer refutó las afirmaciones de Effie como «escandalosas», diciendo que todas las interacciones de Hammer con ella y otras mujeres «han sido completamente consensuales, discutidas y acordadas de antemano, y mutuamente participativas».

Effie dijo que tuvo una relación romántica e íntima intermitente con Hammer entre 2016 y 2020, que tenía 20 años cuando lo conoció en Facebook, y que se enamoró de él «al instante».

CNN contactó a la Fiscalía en busca de detalles sobre el estado de este caso, pero ante la pregunta de si habían recibido la investigación del Departamento de Policía de Los Ángeles, esa oficina respondió que no tiene actualizaciones sobre las que informar.

En enero de 2021, Hammer respondió a acusaciones de su exnovia Paige Lorenze, afirmando en un comunicado que sus encuentros sexuales extramaritales fueron «completamente consensuados en el sentido de que fueron completamente discutidos, acordados y mutuamente participativos».

Hammer y su exesposa, la presentadora Elizabeth Chambers, anunciaron en julio de 2020 su separación tras 10 años de relación.

Hammer es conocido por su participación en cintas como «Call Me By Your Name» y «The Social Network».

«House of Hammer» llegará a Discovery+ el viernes 2 de septiembre.

Jessica Myers de CNN contribuyó a este reporte.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com