Las reseáas de Google son importantes. Aquí te decimos por qué

Las reseñas en línea son una parte inevitable de hacer negocios en línea. Aquí tienes 15 estadísticas que pueden hacerte ver la realidad.

Si te dedicas a la venta de productos o servicios, sabes que tu reputación oline es hiper importante. Me da igual si administras un pequeño restaurante familiar como si tienes un negocio con cientos de puntos de venta.

Tus clientes, antes de confiar en ti, te van a Googlear.

Aquí tienes los datos prometidos.

El 82% de los compradores leen las reseñas.

Según un informe de 2016 de PowerReviews, el 82% de los compradores buscan específicamente críticas negativas. Además, los consumidores pasan cinco veces más tiempo en un sitio cuando interactúan con comentarios negativos, con un aumento del 85% en la tasa de conversión. Los usuarios tratan de hacerse una idea de tu negocio, tus productos y servicios, leyendo las críticas buenas y malas. Saben que habrá reseñas negativas, y quieren saber dónde fallas. Una calificación casi perfecta resulta menos creíble y conduce al escepticismo del consumidor si las revisiones son demasiado positivas.

El 91% de los consumidores jóvenes confían en las reseñas.

La encuesta de consumidores locales de BrightLocal muestra que el 91% de los consumidores entre las edades de 18 a 34 años son grandes creyentes de las reseñas online, confiando en ellas tanto como en las recomendaciones personales.

Cuantas más reseñas, mejor

La investigación de BrightLocal también encontró que, en promedio, los consumidores requieren que una empresa tenga 40 reseñas en línea antes de creer en su calificación promedio de estrellas.

La mayoría de los consumidores no confían en la publicidad

Los consumidores se fían de las reseñas y no de la publicidad. Según el Barómetro de Confianza de Edelman, menos personas confían en la publicidad, y 3 de cada 4 consumidores dicen que evitan la publicidad por completo.

Las reseñas tienen un impacto directo en los ingresos.

Un estudio del Harvard Business Review encontró que por cada aumento de una estrella que una marca obtiene en Yelp, ese negocio ve un aumento del 5-9% en los ingresos. Este efecto se observó en restaurantes independientes y menos a las cadenas de restaurantes.

Algunas reseñas siguen siendo mejores que ninguna

La investigación realizada por el Centro de Investigación Spiegel revela que la probabilidad de que un producto se compre aumenta en un 270% cuando recibe cinco reseñas. Después, llegado un punto, el número de reseñas no se traduce en una mayor probabilidad de una compra.

Cuanto más caro es el producto, más importante la reseña.

El mismo estudio de Spiegel encontró que las revisiones tienen un efecto mucho mayor en la probabilidad de compra cuando se trata de artículos más caros. Cuando se muestran reseñas de productos de mayor precio, su tasa de conversión aumentó en un 380%. En contraste, las revisiones mostradas para productos de menor precio aumentaron en un 190%. Es lógico. Cuanto más dinero tengan que gastar el consumidor, mejor quiere informarse.

Las reseñas de Google positivas, auténticas y legales dan un impulso importante a tu negocio

Quienes buscan empleo, leen las reseñas.

Un estudio publicado en Harvard Business Review encontró que los empleadores con mala reputación terminaron gastando un 10% más por contratación.

Responde a las reseñas. Es importante

Un estudio reciente realizado por Kingsley Associates encontró que las reseñas online no solo eran importantes para los inquilinos, sino que el 51% de los residentes potenciales esperan ver respuestas de la gerencia a todas las reseñas.

La actualidad y la consistencia son importantes para los viajero

Un estudio de TripAdvisor señala que El 78% de los encuestados se centran en las opiniones más recientes de otros viajeros.

Los compradores prefieren el texto

Es importante publicar textos y vídeos con tus reseñas. Bueno, es importante para la empresa que pide la reseña. Pero el 43% de los compradores todavía dicen que las revisiones basadas en texto influyen más en sus decisiones de compra en comparación con las fotos (33%) y el video (24%).

Pequeños cambios en la línea de asunto pueden obtener más reseñas

Según un estudio de Yotpo, que estudió el asunto de 3.5 millones de anucnios enviados solicitando una reseña positiva, el mail que envíes debe tener estas claves: _ El atractivo emocional no tiene un gran impacto en la respuesta a la revisión.

_ Incluye el nombre de tu tienda para aumentar las reseñas.

_ Los incentivos inspiran más revisiones en todas las industrias.

_ Haga una pregunta en la línea de asunto.

_¡Los signos de exclamación aumentan las reseñas para las empresas de alimentos y tabaco!

_ Evite usar una palabra totalmente mayúscula en sus líneas de asunto.

El negocio promedio en Google tiene 39 reseñas

El estudio de reseñas de Google de BrightLocal muestra que el negocio local promedio que aparece en Google tiene 39 reseñas. Este número, sin embargo, varía mucho entre las industrias. Por ejemplo, entre los hoteles, el número promedio es de 309 comentarios. Le siguen los restaurantes, con 220 reseñas. Los servicios de nicho, como legal, contabilidad y construcción, ven mucho menos, en 11, 7 y 3 revisiones, respectivamente.

Tres estrellas es el número mágico

Tres estrellas es el número mágico

Según un estudio realizado por la firma americana Synup, el 82% de los compradores no elegirán un minorista con menos de 3 estrellas. La mayoría de los usuarios no dejan comentarios A pesar de su impacto en las decisiones de compra, la mayoría de los estadounidenses no dejan reseñas de productos de forma regular. De hecho, según el Pew Research Center, un 38% «nunca» deja comentarios sobre productos y servicios.

Además, al ser partner premium de Trustpilot , pueden ayudarte a construir un arma reputacional de primera magnitud en la mayor plataforma de reseñas del mundo: Trustpilot.

