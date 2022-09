Las relaciones entre Colombia y Venezuela chocan: EEUU frena a Petro y Maduro en acuerdos de aperturas de vuelos

Entornointeligente.com /

> A worker inspect the Conviasa Airlines aircraft carrying te Russian Sputnik V Covid-19 vaccines at Simon Bolivar International Airport (CCS) in Maiquetia, Vargas state, Venezuela, on Saturday, Feb. 13, 2021. Venezuela received its first 100,000 Sputnik-V vaccines as the government and opposition are in talks with the Pan-American Health Organization to buy enough vaccines to inoculate 6 million people. Photographer: Carlos Becerra/Bloomberg Un cruce de mensajes demuestran que EE UU frenó el primer vuelo Bogotá-Caracas de Conviasa.

Por elpais.com

El primer vuelo Bogotá-Caracas operado por Conviasa iba a certificar en el aire el restablecimiento de relaciones entre Venezuela y Colombia después de tres años de apagón. Sin embargo, Estados Unidos desplegó todo su poder diplomático para frenarlo, pese a que Gustavo Petro y Nicolás Maduro así lo habían acordado. Esta ha sido la primera vez que Washington apercibe a un país por agendar vuelos con la aerolínea estatal venezolana, que viaja sin problemas a otras partes del mundo como España o Ecuador. «Las personas y entidades que ayuden materialmente, patrocinen o brinden apoyo financiero, material o tecnológico, bienes o servicios, en apoyo a Conviasa, puede exponerse a sanciones. Alentamos al Gobierno de Colombia a negar derechos de aterrizaje», hizo saber EE UU a través de un cruce de mensajes a los que ha tenido acceso a EL PAÍS. Ese avión nunca llegó a despegar.

La respuesta del régimen de Maduro a la prohibición ha sido desafiante y deja a Colombia en medio de una disputa. Califica la medida como coercitiva, unilateral e ilegal. «Una acción contra Conviasa en un país distinto o derivada de una coerción ejercida por autoridades a ese país (…) contravendría el Derecho Internacional Público», escribió enérgico régimen chavista. Aun así, el vuelo no se ha llevado a cabo, por lo que Caracas ha dado un paso más. Wingo, una aerolínea panameña que ya contaba con autorización para cubrir esa ruta y vendía billetes a pasajeros desde hace dos semanas, ha contado que el Gobierno chavista le ha pedido que suspenda temporalmente su actividad. «Quedamos a la espera de las decisiones finales que adopten las autoridades para su reinicio», explicó la empresa en un comunicado. Es decir, Venezuela, por el momento, no va a permitir que ninguna compañía aérea opere entre los dos países. Ha sido su forma de protestar ante la presión de Washington.

«Lea nota completa Aquí»



LINK ORIGINAL: DolarToday

Entornointeligente.com