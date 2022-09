Las reglas más complejas que debe seguir la princesa Kate Middleton

Entornointeligente.com /

Al contrario de lo que mucha gente piensa, la vida de la Familia Real no es todo glamour. Ellos deben seguir un estricto protocolo. Desde que se casó con el Príncipe Guillermo, Kate Middleton debió adaptar su estilo de vida a las reglas establecidas para vivir bajo el reinado de Elizabeth II.

Algunas prohibiciones son polémicas y para nada femeninas, como el hecho de no poder trabajar y ganar su propio dinero. Además, Kate debe cuidarse de no besar o abrazar a su esposo en público ya que así lo demandan las reglas. ¡Conoce algunas de las normas que la Duquesa de Cambridge debe cumplir!

Nada de autógrafos

La duquesa de Cambridge se convirtió en una celebridad después de que ingresó a la Familia Real. Por ello, sus fanáticos le han pedido variados autógrafos que ella no puede conceder. Según las reglas de la corona, ella no puede firmar documentos y sólo sí podrá si son oficiales y que previamente hayan pasado por la autorización de la reina. El motivo de ello es que esos documentos podrían falsificarse en nombre de algún miembro de la realeza. Por ende, sólo fotos y apretones de manos son permitidos.

No puede trabajar

Esta regla es un poco extraña al tener en cuenta el contexto mundial actual. Antes de que se casara, Kate trabajó durante un tiempo en la empresa de su país en la cual entregaba mercadería y organizaba eventos. Ella tenía el deseo de desarrollar una carrera diplomática. Pero luego del casamiento, tiene prohibido trabajar, y lo que podrá hacer es visitar o fundar organizaciones benéficas.

Nada de mejillones y ostras

¡Es cuestión de salud! La regla fue creada porque si se cocina de manera inadecuada, los frutos de mar pueden causar una intoxicación muy importante, y no se puede correr este riesgo. Asimismo, existe un método de envenenamiento que es considerado común entre los gobernantes de tiempos antiguos a través de la cocina del mar. Todo cuidado es poco cuando se es miembro de la Familia Real.

¡Ojo con el color de las uñas!

¿Has pensado bien antes de qué color de esmalte elegir cuando te pintas las uñas? Kate Middleton sin dudas que sí porque no puede elegir cualquier color. Según el Código Real, la duquesa de Cambridge puede apenas usar una paleta de colores. La manicura de Kate acostumbra tener dos tonos: Un rosa suave 28 Rose Lounge (Bourjois) y un pálido 423 Allure (Essie). Siempre el tono de las uñas debe ser el natural en los eventos oficiales. La misma Reina es quien da el ejemplo al usar el mismo esmalte desde ¡1989!.

¿Cariño en público? ¡NO!

¿Has pensado alguna vez en qué harías si no puedes abrazar o besar a tu marido o esposa en público? La Reina considera inaceptable las demostraciones de afecto en público. Es improbable que algún fotógrafo llegue a conseguir un momento de intimidad entre Kate y Guillermo. Pero las reglas exigen nada de cariño, sólo puertas adentro.

Atención a la ropa

Antes del casamiento, Kate llegó a ser vista con ropa de pieles. Ya casada, ella no puede lucirlas, a menos que dichas pieles provengan de animales que no hayan sido sacrificados. ¡Al fin una norma que la sociedad aprueba!. La razón de ello es que el guardarropa real no debe ser lujoso. La idea de no llamar la atención ha sido muy difícil para Kate que es vista como un modelo de rol femenino.

