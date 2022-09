Las redes sociales y la pregunta del millón

Entornointeligente.com /

Hace un par de días atrás me encontraba en la cama antes de dormir navegando en una red social. No hace mucho más tiempo encendía la tele antes de dormir. Esa actividad era parte de mi rutina diaria. Ahora veo algo de redes sociales al terminar el día. Lo que cambió en ese día en particular viendo la red social fue que me hice una pregunta.

La diferencia entre la televisión y las redes sociales es enorme. La principal diferencia es que la televisión se quedaba en casa mientras que las redes sociales las llevamos en el celular a todas partes. Queremos pensar que las redes sociales son un problema porque son altamente adictivas. Y sí son más adictivas y manipuladoras y llegan a mucha más gente, de todo tipo. Pero los programas de televisión también eran sumamente adictivos. ¿Cómo era para ustedes? Apuesto la experiencia era similar. De pequeño me sentaba frente al televisor, como a un pie y medio de la pantalla. Me podía quedar ahí por horas. En tiempos de escuela, al regresar a casa, tiraba mis cosas en una esquina y a ver las caricaturas de turno. ¿Escuché a alguien decir que tenía que hacer mis tareas? Para otros me imagino eran las telenovelas. Son tan adictivos esos programas, que hay como tres telenovelas del pasado entre las 10 series más vistas en Panamá en Netflix.

Pero esa diferencia es crítica. El poder llevar las redes sociales a todas partes y darse cuenta del tiempo que consumen de nuestras vidas es de gran valor. (Presten atención, fácilmente invierten 4 horas diarias en las redes sociales.) Digo eso porque el otro día me pregunté: ¿Qué estoy buscando en esta red social? Entre la cascada de imágenes y vídeos de recetas, hombres y mujeres sumamente atractivos modelando o haciendo ejercicios, actividades de artesanías y animales de todo tipo en todo tipo de situaciones, ah sí y uno que otro recuadro sobre viajes y países exóticos, hice esa pausa. En ese momento no tenía una respuesta muy profunda ni muy válida. Creo me dije algo sobre entretenimiento. La respuesta que tengo hoy en día me la reservo. Pero es una pregunta que vale la pena que respondan. ¿Qué están buscando en las redes sociales?

¿Qué saco de recibir tanta información sobre qué comer, cómo preparar los alimentos, cómo se viste la gente, qué están celebrando, qué ejercicios hacen, de ver tantos animales en tantas situaciones? ¿Para qué quieren ver a tanto perro, gato, vaca, jirafa, elefante, tiburón, toda la flora y fauna de la tierra en un flujo constante de videos sin propósito ni valor? Es una saturación de información la cual aporta poca cosa a nuestras vidas.

Quizá la pregunta del millón sea otra. Quizá lo que nos debemos plantear es el por qué estamos tan cómodos matando tanto tiempo sumergidos en una pseudo hipnosis. El tiempo promedio que nos queda disponible después de dormir, trabajar, comer y otros quehaceres es relativamente poco. ¿Queremos pasar ese tiempo viendo la pantalla de nuestros celulares o queremos invertirlo compartiendo con seres queridos o tomando acciones para alcanzar alguna meta en particular? También me parece que el uso de las redes sociales se ha difuminado entre las acciones de nuestro interactuar con las personas. Estamos comiendo con alguien y simultáneamente usando el celular, igual en el trabajo, en la casa, en la tienda, en las vacaciones. Además de robarnos tiempo, están deteriorando la calidad de nuestros comportamientos y comunicaciones con nuestros seres queridos y todas las personas en general. Nos corresponde responder esa pregunta y tomar ciertas decisiones a favor de nuestro bienestar y del bienestar común.

