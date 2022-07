Las reacciones del final del Tour: Vingegaard ‘ya se lo cree’, Luisle, mejor espaáol…

Entornointeligente.com /

T erminó el T our de Francia en París. Con Vingegaard campeón y ningún espaáol en los mejores de la clasificación. Ese honor correspondió a Luis León Sánchez, que también dio al palo en varias ocasiones durante la ‘Grande Boucle’.

Consideró «anecdótico» el hecho de haber sido el primer espaáol de la general, el decimocuarto , y lamentó el hecho de no haber podido lograr el objetivo de ganar una etapa. «Haber sido el mejor espaáol es un dato anecdótico. Llegamos pocos espaáoles a la salida de Copenhague, luego el Covid y otras circunstancias obligaron a algunos a retirarse. Yo hice mi carrera , tenía como objetivo ganar una etapa, pero no he podido. Ha sido un Tour muy disputado, muy veloz e hice lo que pude», comentó.

