Las razones que tienen al Deportivo Cali viviendo un infierno en el fútbol colombiano

Entornointeligente.com /

En el Deportivo Cali jamás pensaron que este torneo iba a ser igual de tormentoso como fue el del primer semestre, en el que el equipo, después de haber sido campeón en diciembre, ocupó una imperdonable casilla 19.

Seguramente los hinchas pensaron que con la salida de Rafael Dudamel como técnico, y la llegada de ideas nuevas en el banco, como las de Máyer Candelo, que además es ídolo del equipo, las cosas mejorarían sustancialmente.

Pero eso no ha sucedido. El onceno azucarero penosamente es colero de la Liga con apenas un punto; de cinco partidos jugados ha empatado uno y perdido cuatro.

Dos de esas derrotas fueron por goleada: 0-3 en su propia casa ante el modesto Envigado, y 4-2 el sábado frente a Millonarios en El Campín.

¿Qué está pasando? «El problema comienza desde adentro. ¿Cómo es posible que personas maduras como directivos y el mismo técnico ventilen los problemas internos o cosas que sucede adentro, en los medios de comunicación?», le dijo a El País un exdirigente que pidió la omisión de su nombre.

Agregó que «revise lo que ha pasado especialmente con el tema Teófilo: el Presidente (Luis Fernando Mena) dice una cosa, después el técnico (Candelo) cuenta lo que pasó en una emisora. Eso no es serio».

Y es que el último acontecimiento, previo al duelo del sábado ante Millonarios, indica que «la ropa sucia no se está lavando en casa».

Mientras el Presidente del Deportivo Cali dijo que el problema que hubo entre Teófilo Gutiérrez – que no llegó a tiempo a un entrenamiento después de un permiso – y Máyer Candelo, fue por una falta de comunicación, el técnico desmintió lo dicho por el dirigente y fue más allá.

«Nada de eso es verdad. Tenemos unos acuerdos y unos códigos, fue un compromiso que hicimos con él que nadie más lo iba a saber, por eso no he salido a hablar de lo que hablo con mis jugadores. Las realidades son otras, no lo voy a contar porque es algo mío y de él, donde creo que él (Teófilo) no me cumplió», dijo Candelo en Carrusel Caracol.

La situación, que ya se había ventilado públicamente desde el mismo Deportivo Cali, llevó a un distanciamiento entre el técnico y su capitán y máxima figura, Teófilo Gutiérrez.

La situación ha ido creciendo hasta el punto de que varias fuentes aseguran que hay división en el Comité Ejecutivo, y que desde algunos chats de socios piden la realización de una asamblea extraordinaria para lograr cambios en la cúpula, y también la salida de Máyer Candelo como técnico.

Después de la debacle del sábado en Bogotá, Candelo dio la cara y conocedor del ambiente en el Deportivo Cali después de una mala campaña, se adelantó a decir que si se tiene que ir, lo hará sin problemas.

«No soy de los que se pegan a nada porque nada es mío; si mañana me toca irme, pues me iré o si sigo, seguiré dando lo mejor de mí con todo el corazón y amor, porque soy un hincha del Cali», dijo el timonel azucarero.

Esta semana será clave para bajarle la temperatura a los desencuentros entre dirigentes y técnico, con Teófilo de por medio, para que el mensaje que llegue al resto del plantel y a los socios e hincha, sea mejor.

Lo deportivo tampoco funciona

El otro gran problema son los resultados, que va de la mano de un pobrísimo nivel que ha venido mostrando el equipo en cinco fechas jugadas.

Cuatro derrotas y solo un empate es lo alcanzado, además de anotar 5 goles y recibir 13 anotaciones, lo que habla de un equipo demasiado flojo.

«Los jugadores que se trajeron no tienen jerarquía o temperamento, son muy displicentes; no hay derecho a perder como se ha venido perdiendo y esta campaña ya preocupa porque el semestre pasado fuimos 19, y si repetimos eso en esta Liga, es para tener cuidado», dijo Fernando Marín, expresidente del cuadro azucarero.

Señaló que «Candelo está en una situación compleja que viene del semestre anterior; llegó sin experiencia a solucionar un problema muy grande».

Por su parte Wálter Escobar, exjugador del Deportivo Cali, fue contundente al asegurar que «el tema económico y administrativo nada tiene que ver con lo futbolístico; cuando uno entra a la cancha se olvida de todo. A nosotros nos pasó, nos debían dos meses o más, pero le metíamos todo en la cancha. Con un mes que no les paguen no se van a morir de hambre porque tienen la nevera llena».

El exdelantero caucano agregó que «como está el Cali, parece que no lo levanta nadie; y a Máyer le está quedando muy dura la tarea, además porque los jugadores que llegaron no han dado la talla».

¿Cómo salir de la crisis? Por ahora con resultados para que vuelva la confianza. Si el equipo recupera la senda del triunfo, habrá calma por lo menos en lo deportivo. Para lo administrativo están los directivos.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com