Entornointeligente.com /

Las razones más ridículas por las que han demandado a McDonald’s, Burger King, Starbucks y otras cadenas de comida rápida. Foto: Getty Images

No se puede hablar de demandas contra cadenas de comida rápida sin mencionar una que quizás sea la más famosa de todas: el café «demasiado caliente», un caso que incluso fue parodiado en la popular serie humorística de los 90 » Seinfeld «.

Ocurrió en 1992, reseña Reader’s Digest, cuando a una mujer de 79 años intentaba retirar la tapa de su café de McDonald’s y se le derramó encima. La clienta sufrió quemaduras de tercer grado que requirieron injertos de piel y demandó a la compañía después de que no le reembolsaran sus US$10.000 en facturas médicas.

La mala racha de McDonald’s En el caso anterior el chiste se cuenta solo, si ordenas café caliente existe la clara probabilidad de que te quemes. Pero hay registro de demandas posteriores que rayan lo absurdo, como otra contra McDonald’s de US$1.1 millones, después de que un consumidor se dañó un diente comiendo nuggets de pollo.

En mayo de 2020, un hombre de Palm Beach mordió uno de estos bocados y sintió algo duro, un hueso de apenas una pulgada de largo. Su dentista le dijo que tenía dos microfisuras e inmediatamente demandó al restaurante. Desde entonces ha insistido en que los McNuggets representan un peligro y ha instado a McDonald’s a retirarlos todos.

Otra demanda contra la cadena del payaso Ronald fue la de Antonio Bramante, un padre que entabló una querella en 2018 por la comercialización de Happy Meals para niños . El residente de Quebec era un cliente habitual y, por lo general, traía consigo al menos a uno de sus hijos pequeños en sus visitas.

Happy Meal de McDonald’s. Foto: David Paul Morris/Getty Images

A Bramante no le gustó nada que los anuncios de Happy Meal se colocaran deliberadamente a la altura de los ojos de los niños, con sus juguetes coleccionables a la vista. Sus hijos, naturalmente, le suplicaba por un Happy Meal para poder obtener un juguete nuevo, y el hombre se sentía demasiado presionado.

La cuestión es que, salvo algunas excepciones, Canadá tiene una ley que prohíbe la publicidad para niños menores de 13 años y Bramante afirmó que McDonald’s no contaba como una de estas excepciones. Un juez de Quebec declaró válida la demanda, pero aún no se ha llegado a ningún fallo.

Continuar leyendo la historia

McDonald’s vuelve a estar bajo fuego ese mismo año, cuando una pareja en Fort Lauderdale la demandó por US$5 millones porque no estaban contentos con un menú . Su queja era que la opción sin queso de una hamburguesa ya no estaba en venta. Y con el queso, el sándwich costó 90 centavos más. Para la pareja, McDonald’s estaba engañando a los clientes para que pagaran por queso que no querían y cobrando la cantidad más cara, incluso cuando no pedían queso en su hamburguesa. Este caso sí lo ganó McDonald’s.

Taco Bell y la letra chica Taco Bell y su empresa matriz, Yum! Brands fueron demandados en septiembre de 2019 por una pareja de Nueva Jersey. Los clientes alegaban que compraron dos de las «cajas de antojos de Chalupa de US$5» de Taco Bell y les cobraron más de cinco dólares por cada una. El total de las dos cajas fue de US$12,18 sin impuestos.

Taco Bell en Madrid, España. Foto: Xavi Lopez/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

También se agarraron de la publicidad engañosa y solicitaron una compensación por «el tiempo desperdiciado conduciendo a Taco Bell [y] la gasolina gastada para llevar su vehículo a Taco Bell», argumentando que fue el precio de US$5, anunciado en un comercial, lo que los «indujo» a hacer el viaje.

El caso llegó a la corte federal en octubre, y los portavoces de Taco Bell argumentaron que el comercial que vieron contenía un descargo de responsabilidad de «los precios pueden variar».

Starbucks, un té con «demasiado hielo» Por supuesto, el gigante del café no va a quedar fuera de este listado. Starbucks fue demandado por la gran cantidad de hielo que ponían en sus bebidas, que terminaba siendo casi la mitad del vaso. Pero el juez desestimó el caso y dijo que «un consumidor razonable» que pide una bebida helada sabe «que la bebida que recibe incluirá tanto hielo como té».

Té helado de Starbucks. Foto: Justin Sullivan/Getty Images

Un portavoz de Starbucks también afirmó que sus empleados gustosamente volverán a preparar la bebida de cualquier persona que no esté satisfecha con la proporción.

Wendy’s y el dedo amputado Una mujer demandó a Wendy’s después de encontrar la punta de un dedo humano en su chile con carne. Evidentemente, fue un escándalo, pero resulta que la clienta, Anna Ayala, había plantado el dedo ella misma, con la esperanza de ganar algo de dinero. Era la punta de un dedo que el compañero de trabajo de su esposo perdió en un accidente de trabajo.

Franquicia de Wendy’s en Nueva York. Foto: Bruce Bennett/Getty Images

Aquí la realidad supera la ficción, pues la víctima ofreció voluntariamente su dedo al esposo de Ayala para saldar una deuda. Tanto la mujer como su esposo fueron a prisión.

Demandó a Burger King por 20 centavos En 2014, una mujer de Nueva York demandó a Burger King porque le cobró 20 centavos de más. Su problema fue que una Coca-Cola grande costaba 89 centavos en el Burger King más cercano, pero podía conseguir una por solo 69 centavos en un Burger King un poco más alejado. La mujer demandó a Burger King por US$100 como recompensa por la distancia adicional que tuvo que caminar para obtener el refresco más barato. Burger King ganó la demanda a pesar de no presentarse en la corte.

Cliente bebe una soda en Burger King. Foto: Justin Sullivan/Getty Images

El balde medio lleno de KFC Otra demanda por publicidad engañosa la sufrió KFC en 2016, cuando una clienta de Nueva York dijo que el balde de pollo que recibió no estaba completamente lleno, a pesar de que los comerciales mostraban un balde rebosante de delicias fritas.

Balde de pollo frito de KFC. Foto: Avishek Das/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

«Están mostrando un balde rebosante de pollo en los comerciales, pero obtienes medio balde», le dijo al New York Post. «No alimenta a toda la familia», como decía en aquel momento KFC. La compañía terminó ofreciéndole un par de certificados de regalo, pero ella no aceptó. Los tribunales desestimaron la demanda.

Subway y un jingle desafortunado El jingle » Five Dollar Footlong » de Subway es definitivamente una de las campañas publicitarias más conocidas. Pero un adolescente australiano posó para una foto con una cinta métrica y un sándwich Subway que desacreditó a la compañía. Probablemente, no tenía intención de iniciar una demanda de más de tres años, pero eso fue lo que sucedió.

Sandwich de Subway. Foto: Joe Raedle/Getty Images

Demandas diferentes se consolidaron en una sola y los procedimientos se prolongaron durante años hasta principios de 2016, cuando Subway acordó otorgar US$500, más honorarios de abogados, a cada uno de los diez demandantes.

Comida chatarra y obesidad van de la mano, pero algunos no lo saben Con 270 libras y 56 años, Caesar Barber era obeso y ya había sobrevivido a dos infartos. Pero seguía comiendo en cadenas de comida rápida como Wendy’s, Burger King, KFC y McDonald’s aproximadamente cuatro veces por semana.

En 2002, presentó una demanda colectiva contra todas esas cadenas en la Corte Suprema de Nueva York, donde alegó que los restaurantes no revelaron qué tan poco saludable era la comida y que contribuyeron a su obesidad y los problemas de salud resultantes, incluida la diabetes. El caso judicial, si bien histórico, fue desestimado un año más tarde y nunca se volvió a presentar.

También te puede interesar: VIDEO | Los 10 peores errores financieros que puedes cometer con tu pareja Source link

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com