Las propuestas indecentes que recibió Mariangel Ruiz durante el Miss Venezuela y después de ganar el certamen (+Video)

La actriz criolla Mariangel Ruiz comentó acerca de su deseo de entrar al Miss Venezuela por beneficios materiales y económicos, añadiendo a eso las propuestas tentadoras que recibió. En una entrevista con Viviana Gibelli, la ex reina de belleza y empresaria venezolana comentó que fue al Miss Venezuela con el objetivo de ganar un carro y más dinero, pues en su momento era una joven ambiciosa. Asimismo, reveló que en esa época también había hombres o patrocinantes paralelos que le ofrecían propuestas indecentes a las misses a cambio de más dinero fácil.

Asimismo, contó « Una vez un manager me propuso ir a cenar con alguien para ayuda con los gastos, ya yo tenía 22 años cuando estaba participando en el Miss Venezuela, yo no era tan chiquita, básicamente no sabía que podía ir más allá pero decía, a cuenta de qué me voy a sentar con un señor que no conozco para que me ayude en qué, la intuición me decía que no».

Seguidamente, contó que incluso luego del Miss Venezuela también hombres la acosaban, revelando «Estaba en el CC Sambil secandome el cabello en una peluquería y esa persona me dijo que le diera la cola a un restaurante, y cuando le voy a dar la cola al restaurant en San Román me bajo y era una mesa como de 15 hombres con una pinta de narcos, que no te quiero contar» , agregando que se marchó a los 5 minutos luego de ver todo muy sospechoso.

Por último, Mariangel dijo que en su caso no acepto ningún dinero que fuera ilegal o ganado por la vía fácil, y reveló que no juzga a las modelos que han decidido hacerlo, sin embargo expresó que muchas muchachas pueden caer en redes oscuras debido a la ambición, sin embargo dijo que cada quien tiene sus límites.

