Las primeras IMÁGENES de la boda de Jennifer López y Ben Affleck

«Lo hicimos. El amor es hermoso. El amor es amable. Y resulta que el amor es paciente. Veinte años de paciencia», afirmó JLo en su carta.

Según contó, todo sucedió exactamente como querían: » Anoche volamos a Las Vegas, hicimos cola para la licencia con otras cuatro parejas , todas haciendo el mismo viaje a la capital mundial de las bodas. Detrás de nosotros, dos hombres se tomaban de la mano y se abrazaban. Delante de nosotros, una joven pareja que hizo el viaje de tres horas desde Victorville en el segundo cumpleaños de su hija; todos queríamos lo mismo: que el mundo nos reconociera como compañeros y declaráramos nuestro amor al mundo a través del antiguo y casi universal símbolo del matrimonio».

Agregó que llegaron a la pequeña capilla blanca de la boda a medianoche: «Amablemente se quedaron abiertos hasta tarde unos minutos, nos dejaron hacer fotos en un Cadillac rosa descapotable , evidentemente utilizado en su día por el mismísimo rey».

¡Sencillo y reciclado! Así de hermosa lució Jennifer López en su boda con Ben Affleck este fin de semana. La artista reveló que querían algo bastante sencillo pero significativo, y que se puso un vestido que usó en alguna película ¿Qué tal su look?

— Revista OK Venezuela (@OK_Venezuela) July 18, 2022

«Así que con los mejores testigos que puedas imaginar, un vestido de una película antigua y una chaqueta del armario de Ben, leímos nuestros propios votos en la pequeña capilla y nos dimos los anillos que llevaremos el resto de nuestras vidas. Incluso tenían Bluetooth para una (corta) marcha nupcial por el pasillo. Pero al final fue la mejor boda que podríamos haber imaginado. Una que soñamos hace mucho tiempo y que se hizo realidad (a los ojos del Estado, de Las Vegas, de un descapotable rosa y del otro) por fin «.

En los videos se ve cómo se preparan para la ceremonia, los rostros de emoción y también de nervios.

Foto: Cortesía.

Ella se preparó en un salón de la capilla especialmente acondicionado. Para la ceremonia vistió un sencillo vestido blanco sin mangas y llevó el cabello semi recogido, y para los festejos posteriores llevó otro modelo más escotado y lo complementó con un velo.

Lo de Affleck fue menos glamoroso, ya que se cambió en uno de los baños del lugar de Las Vegas.

«Cuando el amor es real, lo único que importa en el matrimonio es el otro y la promesa que hacemos de amarnos, cuidarnos, comprendernos, ser pacientes, cariñosos y buenos el uno con el otro. Nosotros teníamos eso. Y mucho más», afirmó la estrella pop en su mensaje.

incredible camera work from wedding correspondent and On the JLo contributor, Ben Affleck

— Cat Cardenas (@catrcardenas) July 17, 2022

«Tenían razón cuando dijeron: «todo lo que necesitas es amor». Estamos tan agradecidos de tener eso en abundancia, una nueva familia maravillosa de cinco hijos increíbles . Quédate el tiempo suficiente y quizás encuentres el mejor momento de tu vida en un drive through de Las Vegas a las doce y media de la noche en el túnel del amor, con tus hijos y con la persona con la que pasarás toda la vida. El amor es una gran cosa, tal vez la mejor de las cosas, y vale la pena esperarla».

Los hijos de JLo a bordo del clásico Cadillac. Foto: Cortesía.

El mensaje, que llegó en forma del newsletter «On the JLO» a todos sus fanáticos llevaba una firma muy especial: «Sra. Jennifer Lynn Affleck».

