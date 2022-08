Las primeras fotos de Shakira tras el video de Piqué y su novia

Entornointeligente.com /

En junio se confirmó la separación de Shakira y Gerard Piqué luego de diez años de relación. Desde entonces se ha rumorado que el motivo habrían sido las constantes infidelidades del futbolista.

La expareja ahora está buscando llegar a un acuerdo sobre la custodia de sus hijos: Milán y Sasha. La artista querría llevarlos a vivir con ella fuera de España, mientras que Piqué estaría exigiendo que los menores permanezcan en ese país.

Tras los rumores de una mala relación entre los dos, hace días salió a la luz un video del futbolista del Barcelona con la que sería su nueva novia. La grabación, que rápidamente se volvió viral, muestra a Piqué con una joven rubia mientras se abrazan y comparten caricias.

Las imágenes confirmaron para muchos el rumor de que el deportista estaba teniendo una aventura cuando se separó de la colombiana.

Shakira no ha reaccionado a la noticia ni ha ofrecido comentarios al respecto. Sin embargo, se dejó ver en un parque de Key Biscayne, en Miami. La cantante lució un vestido floreado de colores rosado y morado. Con ella se encontraban Milán y Sasha, quienes disfrutaron del lugar e incluso jugaron con algunas mascotas.

Estas son las primeras imágenes de Shakira desde el polémico video de Piqué y su novia. Según el medio español de farándula Socialité, la artista estaría molesta con la difusión de la grabación.

La novia de Piqué Se trataría de Clara Chía, una joven de 23 años, originaria de Barcelona. La mujer es 12 años menor que Gerard Piqué. Según medios españoles como Socialité, la joven ya conocía a la familia y amigos del futbolista desde hace meses.

De acuerdo con el diario El periódico, Chía sería estudiante de Relaciones Públicas y trabaja en Kosmos, la productora de la que es dueño Piqué. Aparentemente se habrían conocido trabajando juntos, cuando ella dirigía algunos proyectos y eventos de la empresa.

Tras el escándalo de la separación entre el deportista y la cantante, la joven había cerrado su cuenta de Instagram y permaneció así hasta hace unas semanas.

