Las primeras condenas del mundo ante el nuevo golpe de Maduro contra la Asamblea Nacional

Foto del domingo de agentes de seguridad tratando de impedir el ingreso de Juan Guaidó al edificio de la Asamblea Nacional en Caracas. REUTERS/Manaure Quintero

Un diputado apartado de la oposición por denuncias de corrupción se juramentó ilegalmente el domingo como jefe de la Asamblea Nacional de Venezuela, mientras que militares impidieron al presidente encargado, Juan Guaidó, entrar a la sede del Parlamento, donde se anticipaba su reelección.

A continuación, algunas reacciones de la comunidad internacional a lo ocurrido en Caracas:

* El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Kozak, escribió en Twitter que Guaidó “sigue siendo el Presidente Interino de #Venezuela bajo la constitución. La falsa sesión de la Asamblea Nacional de esta mañana careció de quórum legal. No hubo voto”.

Acciones desesperadas del régimen de Maduro de evitar ilegalmente y a la fuerza que @JGuaido y la mayoría de diputados de la @AsambleaVE ingresaran al edificio, hacen que el «voto» de esta mañana, carezca de quórum y no cumpla los estándares constitucionales mínimos, es una farsa

— Michael G. Kozak (@WHAAsstSecty) January 5, 2020

* La cancillería de Brasil indicó que “Maduro intenta evitar por la fuerza un voto legítimo” para la reelección de Guaidó en la presidencia de la Asamblea Nacional, “crucial para la redemocratización del país”.

Em Caracas hoje, Maduro tenta impedir, à força, votação legítima na Assembleia Nacional e reeleição de Juan Guaidó para a presidência da AN e do gov interino, crucial p/ a redemocratização do país. Brasil não reconhecerá qualquer resultado dessa violência e afronta à democracia. pic.twitter.com/M0g6CKztgx

— Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) January 5, 2020

* La cancillería de Colombia sostuvo que “este nuevo atentado contra la democracia del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro debe ser condenado por todos los Estados comprometidos con la vigencia del Estado de Derecho y los Derechos Humanos”.

Alertamos a la comunidad internacional sobre el uso de la violencia en contra de los Diputados y sobre los obstáculos que han impedido llevar a cabo el proceso de elección de la Mesa Directiva de manera transparente.

— Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 5, 2020

* El Gobierno de Bolivia dijo que “reitera su apoyo a Juan Guaidó y advierte a la comunidad internacional del peligro de la pérdida irremediable de la democracia y el estado de derecho en la hermana República de Venezuela”.

El gobierno de #Bolivia rechaza la intervención de @NicolasMaduro en las decisiones de la Asamblea Nacional, reitera su apoyo a @jguaido y advierte del peligro de la pérdida irremediable del estado de derecho en #Venezuela ?? https://t.co/HvR7pUxIIr pic.twitter.com/R5N3okEuJ4

— Cancillería Bolivia (@MRE_Bolivia) January 5, 2020

* El presidente de Paraguay, Mario Abdo, hizo un “llamado a la paz y al respeto de la democracia” en Venezuela, mientras que su canciller Antonio Rivas Palacios pidió el “cese inmediato” de “todo acto intimidatorio” contra Guaidó y los parlamentarios opositores.

Hacemos un llamado a la paz y al respeto de la democracia! https://t.co/8sEWXdQ4PU

— Marito Abdo (@MaritoAbdo) January 5, 2020

* El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo que “el atropello” contra Guaidó “es una nueva muestra del autoritarismo del régimen de Maduro” que “aleja aún más a Venezuela de la senda democrática”.

El atropello de hoy contra @jguaido es una nueva muestra del autoritarismo del régimen de Maduro. Aleja aún más a Venezuela de la senda democrática que el mundo entero le augura. ¡Nuestra solidaridad con las fuerzas democráticas del hermano país!

— Lenín Moreno (@Lenin) January 5, 2020

Con información de Reuters

