Las preocupaciones del sector salud sobre el Presupuesto

Entornointeligente.com /

Dado la propuesta del monto de presupuesto para el sector de la salud, las agremiaciones y empresas del sector, han mostrado su preocupación frente a las propuestas dadas.

(Gremio de EPS solicita revisar decisiones de reforma al sector salud).

Gestarsalud, el gremio que representa a 11 EPS del régimen subsidiado manifiestó su preocupación por las afirmaciones de la ministra de Salud, Carolina Corcho, en el sentido del posible no pago de los ajustes al mecanismo de presupuestos máximos que se encuentran pendientes realizar para el año 2021 y la disminución de los recursos para el aseguramiento para el año 2023.

Al igual que este gremio, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), bajo la presidencia Paula Acosta, habló con Portafolio sobre los riesgos e implicaciones de la aplicación del presupuesto para el sector.

Sobre la desfinanciación presupuestal, ¿cuál es su posición como gremio?

Tenemos una preocupación muy grande, porque desfinanciar el sector salud tiene implicaciones muy grandes en los 48 millones de colombianos que estamos afiliados al régimen subsidiado y al régimen contributivo. Los colombianos tenemos un plan de beneficios amplio, que tiene costos asociados a las variables como la inflación, la devaluación del peso, el aumento del salario mínimo, entre otros.

(¿Desaparecerán las EPS? Esto es lo que se explica desde el Minsalud).

Cuando se tiene la responsabilidad de manejar la salud de 34 millones de afiliados como lo hacen las empresas asociadas a Acemi, esos recursos deben ser suficientes. En Colombia, el sistema cubre todos los tratamientos para todas las enfermedades.

Desfinanciar el sistema de salud no es una cosa a las EPS, afecta a todos los actores, en especial a los colombianos que están en tratamiento y que requieren atención.

¿Por qué el Ministerio pidió menos dinero del que se necesita?

Esa respuesta se la dejo a la ministra. Claramente, los factores que determinan cuáles son costos en salud de la población no han disminuido. Tenemos un déficit estructural que viene arrastrándose y unas necesidades en la población crecientes, cada año los colombianos nos volvemos un poco más viejos y necesitamos más servicios.

Los presupuestos máximos, ¿por qué preocupan?

Hay nuevas tecnologías en la salud que se financian por una figura que se llama ‘Presupuestos máximos’, porque aunque tenemos un plan de beneficios amplio, si el médico tratante decide que lo que necesita una persona está por fuera del plan de beneficios, lo puede ordenar, a menos que sea una exclusión y eso exige que sea un gasto mayor.

(Acetaminofén, tramadol y otros medicamentos que están faltando).

Las preocupaciones están en estos rubros que son el de aseguramiento y el de ‘presupuestos máximos’ que es donde se financian las atenciones en salud de la población colombiana.

Son más de 800 millones de atenciones al año. Es mucho lo que se hace, los recursos son más estrechos, pero al hacerlos más estrechos significa afectar a los usuarios.

Sistema de salud colombiano

Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

De aprobarse el monto asignado, ¿cuál es el plan de contingencia de las EPS?

No estamos en ese plan, estamos tratando de dar todos estos elementos para que el Congreso y el Gobierno que toman la decisión sobre el presupuesto busquen esos recursos que son tan importantes para garantizar la salud de los colombianos. Si no hay salud no hay aparato productivo, tenerla es la precondición para que podamos funcionar como sociedad, si se quiere avanzar en logros sociales como quiere este Gobierno, debe entender que los recursos en la salud son base para que la sociedad pueda funcionar.

¿Cuáles son los riesgos del traslado de los usuarios?

Las EPS que están en procesos de liquidación, presentan mayor problema de prestación del servicio con sus usuarios. Cuando ya anuncian que hay una liquidación, los prestadores toman medidas para que no les toque una cartera tan grande limitando a las personas al acceso a la salud.

(Gobierno admite escasez de medicamentos pero niega desabastecimiento).

Hemos visto que los usuarios llegan con unos atrasos en sus necesidades de salud y toma un tiempo importante desatrasarlas, esto aumenta la frecuencia en el uso de los servicios. En las EPS de Acemi, el promedio es de 19 atenciones al año.

¿Cuáles son los retos del sector?

Tenemos que reflexionar sobre los modelos diferenciales para zonas rurales. Pensar cómo integrarnos todos los actores del sector para dar resultados en salud, tenemos un reto grande en eficiencia y en infraestructura pública.

Un estudio de Fedesarrollo, dice que para que Colombia llegue al estándar que son 3,3 camas por cada 1.000 habitantes, se necesitan inversiones por $47 billones. Necesitamos aumentar el talento humano de algunas especialidades donde hay déficit comparado con otros países.

¿Qué empresas agremiadas tienen?

Tenemos 11. Sura, Sánitas, Salud Total, SOS, Famisanar, Compensar, Comfenalco Valle, EPS Bolivar, Aliansalud, Coosalud y Nueva EPS.

DIANA K. RODRÍGUEZ T.

LINK ORIGINAL: Portafolio

Entornointeligente.com