Las polémicas que marcaron los 5 meses de Jeanette Vega como ministra: De «presos políticos» al llamado a Llaitul

«He aceptado la renuncia de la ministra Jeanette Vega». Así el Presidente Gabriel Boric anunció la salida del Gabinete de la titular de Desarrollo Social.

Esto, luego que este jueves se supo que en la carpeta investigativa que hay del caso de Héctor Llaitul aparece una l lamada telefónica realizada por la jefa de comunicaciones del ministerio de Desarrollo Social al líder de la CAM.

En ella le señalaba que Vega quería ver la posibilidad de conversar con él. Ante lo cual el comunero mapuche respondió con negativa.

Y esto provocó gran revuelo. Desde la oposición calificaron de «gravísimo» que la secretaria de Estado tenga comunicación con Llaitul, quien hoy está detenido por tres delitos de Ley de Seguridad del Estado.

Incluso, diputados del Partido Republicano y algunos parlamentarios de la UDI solicitan su renuncia, la que se concretó.

Sin embargo, esta polémica no es la primera que protagonizó Vega desde que asumió el 11 de marzo en la cartera de Desarrollo Social, cargo en el que estuvo 167 días.

El 28 de abril, en entrevista con EmolTV, Vega se refirió al estado de excepción en la Macrozona Sur y defendió que en ese entonces no hubiera. » Todo el tiempo que estuvo el estado de excepción subió en 400% la violencia» , aseguró.

Algo que fue rápidamente cuestionado por las autoridades del ex Gobierno de Sebastián Piñera. El ex ministro del Interior, Rodrigo Delgado, apuntó que es «un tema sensible como lo es la violencia en la Macrozona Sur exige precisión en las cifras. Durante el estado de excepción disminuyeron un 45% los hechos de violencia, se registró una baja de un 73% en las usurpaciones y (hubo) 185 detenidos. Obvio que no es suficiente, pero esas son las cifras», sostuvo.

El 15 de mayo, mientras participaba del programa Tolerancia Cero, señaló que en Chile sí habían presos políticos , contrario a lo que aseguran desde su propio Gobierno.

«Existen los presos políticos sin duda , y puedo poner ejemplos. Los chicos por ejemplo que están en estos momentos en prisión preventiva desde el estallido que llevan algunos incluso dos años, si no son presos políticos, ¿Qué son?. Porque en la práctica hasta ahora no han sido enjuiciados. La realidad es la realidad. Efectivamente nosotros tenemos presos políticos y efectivamente, no todos, pero algunos de los presos que tienen que ver con pueblos originarios son básicamente presos políticos», expresó.

Ante el revuelo de sus palabras, solo minutos después se retractó en su cuenta de Twitter. «Hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido no cabe hoy hablar de presos políticos. Debí diferenciar y evitar mal entendido».

Luego, el 19 de mayo, volvió a estar en la palestra. Esta vez por un audio en el que se escucha a Vega hablándole a funcionarios de su ministerio sobre cómo debían explicar el texto de la Convención Constitucional.

«Hay que leer el texto completo, entender las cosas que se plantean y ponerlas en lenguaje fácil e identificando aquellos puntos que generan más miedo en las personas, ¿ejemplo? Estado plurinacional y la idea de que se van a expropiar los bienes, como que los fondos de pensiones van a dejar de ser de las personas», afirmó la ministra en el registro.

Además, la ahora ex autoridad agregó otras situaciones que causan temor en la población y que deberían ser desmentidas, como que «los fondos van a dejar de pertenecer a las personas» o «que vamos a tener que todos atendernos a hospitales públicos y vamos a estar en la cola».

LINK ORIGINAL: Emol

