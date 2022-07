Las Palmas centra sus esfuerzos en reforzar el ataque

Entornointeligente.com /

T ras la negativa de Cesc Fábregas , la UD Las Palmas cambia el objetivo , pero no la ambición por hacer un equipo que pelee por todo. «Tenemos que poner toda la carne en el asador. Todo lo que no hagamos este verano, lo pagaremos durante la temporada», admitió Ramírez el martes en Onda Cero. Esos esfuerzos pasan por reforzar el ataque.

Tras la marcha de Jesé, Sadiku y Mujica, unido al fin de cesión de Peáaranda y Rober, los amarillos solo han firmado a Marc. También ha vuelto Clau Mendes tras cesión, pero el club no cuenta con él. Necesita acertar con los fichajes. Vitolo ya está apalabrado y solo queda que se haga oficial. Pero, además Las Palmas quiere cerrar la contratación de otro extremo y dos delanteros centros.

Cuatro incorporaciones que se unirán a los 37 futbolistas con los que ha empezado García Pimienta la pretemporada. Eso quiere decir que saldrán seis , más los canteranos que no impresionen al entrenador. La idea del club es que a Marbella solo viajen los que realmente cuentan para la dirección deportiva: » Habrá una convocatoria de jugadores y no irán los futbolistas con los que no se cuentan. Se quedan aquí entrenando, buscando una salida», explicó Ramírez en la radio del club.

Los descartes antes de Marbella Esos jugadores son Ale Díez, Raúl Fernández, Clau Mendes, Ferigra, Raúl Navas, Maikel Mesa y Pinchi: » Se ha comunicado a los jugadores que se busquen otro destino porque no queremos que continúen. El míster debe tener una plantilla de 25 jugadores y esos serán, además de los que puedan venir», sentenció tajante el presidente. Algunos, como Raúl Navas o Raúl Fernández, no tendrán problemas para encontrar una salida, pero otros, como Maikel Mesa, no quieren salir.

LINK ORIGINAL: Marca

Entornointeligente.com