Las ojeras, el gran chivato

Entornointeligente.com /

El rostro refleja el estado de ánimo de las persona, y los ojos sobretodo. ¿Pero y lo que les rodea?

Sí, me refiero a las ojeras y a esas bolsas horribles que nos salen cuando no dormimos bien o estamos muy estresadas, y claro está el cumplir años no es de ayuda.

Lo que si ayuda al escurecimiento de la piel por causa de un aumento en la pigmentación de la melanina, asociado a una pérdida de volumen por desplazamiento de la grasa subocular, son cremas hidratantes, un buen cuidado de la zona con cremas de calidad siempre ayuda a controlar el escurecimiento, pero lo más efectivo es el tratamiento con ácido hialurónico en las ojeras, el mejor amigo de esta época de la mujer.

Además, si queremos frenar la pérdida del cabello siempre podemos acudir a tratamientos de injerto capilar o que un profesional del área nos oriente.

LINK ORIGINAL: Globedia Venezuela

Entornointeligente.com