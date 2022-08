Las nuevas medidas económicas en Argentina y las dudas del mercado sobre su implementación

Entornointeligente.com /

Fue esta semana que Sergio Massa asumió como nuevo ministro de Economía, Producción y Agricutlura de Argentina, en medio de la profunda crisis que afecta al país trasandino, con una inflación disparada y pobreza en alza, que deberá enfrentar una serie de medidas de salvataje económico.

En concreto, el plan anunciado por el abogado de 50 años y bautizado como «superministro» contempla una serie de lineamientos que apuntan a equilibrar el orden fiscal, cumplir con el superávit comercial, fortalecer reservas y fomentar la inclusión social.

«No somos un país rico, la riqueza la tenemos que construir entre todos y todas. Y eso nos incluye a todos: Gobierno y oposición; empresarios y trabajadores; campo e industria; y organizaciones sociales y de la sociedad civil. Todos tenemos que pensar qué ponemos en este momento para ayudar a la Argentina», sostuvo Massa en conferencia de prensa este jueves.

De esta forma, la primera emergencia a la que busca responder el nuevo secretario de Estado será la de conseguir dólares en cantidad para el Banco Central de la República de Argentina.

Esto, pues de no sumar reservas a las presionadas arcas de la entidad monetaria, las nuevas señales del Gobierno de Alberto Fernández del comienzo de una nueva etapa de unidad en la coalición quedarán, señalan desde el mercado, como otro intento fallido para contener una crisis cambiaria-financiera que terminaría afectando la dinámica de la actividad económica y laboral.

Para esto, el programa de Massa pretende adelantar exportaciones, con las cadenas de valor de la pesca del agro, de la minería y otros, que ingresarán en los próximos días por un total de US$5 mil millones, a fin de aumentar las reservas del banco central argentino.

Asimismo, se buscará el desembolso por US$1.200 millones con organismos internacionales a través de programas vigentes y en estudio, lo que incluye un programa con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) por US$750 millones extra.

También se efectuarán cuatro ofertas de Repo para el fortalecimiento de reservas y recompra de deuda soberana. En esa línea, el miércoles hubo una primera reunión de trabajo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para continuar con los desembolsos previstos y encarar los nuevos desafíos económicos.

En términos de orden fiscal, el «superministro» pretende cumplir la meta del 2,5% de déficit primario establecida por el Presupuesto Nacional , no utilizar adelantos del Tesoro por lo que resta del año -lo que contempla un reintegro por US$10.000 millones al banco central-, el congelamiento en la planta del Estado, y subsidios tanto para hogares como para pymes.

Otras medidas dicen relación con impulsar la licitación del segundo tramo del gasoducto Nestor Kirchner, con financiamiento privado, o un canje voluntario para los vencimientos en pesos de los próximos 90 días.

Con esto, la bolsa argentina subía en los primeros negocios del viernes, en medio de la expectación por la implementación del reciente paquete económico anunciado por el ministro Massa, con el fin de encauzar las cuentas del país vecino.

La reacción del mercado El índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires ganaba un 0,64%, a 121.204,61 unidades a las 11.05 hora local en una plaza selectiva y reducida de operaciones, tras cerrar equilibrada el jueves. El Merval acumuló una mejora del 38,53% en julio.

«Tras las novedades de Sergio Massa, el mercado se mostró calmo, y dejó entrever que espera el transcurso de los días como vaya impactando cada uno de los cambios mencionados y buscando adelantarse a las posibles modificaciones por venir», indicó Ayelen Romero, de Rava Bursátil, a Reuters.

Por otro lado, de acuerdo al diario La Nación, el dólar blue subía la mañana de este viernes, mientras que los títulos operaban en terreno negativo. En tanto, los arbolitos de la calle porteña de Florida vendían el tipo de cambio paralelo a $294, $3 más que el cierre anterior (1%). Ayer, la cotización informal del billete estadounidense había caído $7, en un movimiento que ajustó ese valor al del resto de los tipos de cambio libres.

«La lectura de los anuncios por parte de bancos de inversión fue muy cautelosa con ciertas dudas sobre la implementación de algunas medidas y el ahorro fiscal que representen. A la vez reconocen que este ‘plan’ resulta poco ambicioso para estabilizar la economía argentina y solo intenta controlar la crisis» Delphos Investment En contraparte, los dólares financieros abren el día con tendencia a la baja. El dólar MEP aparecía en pantallas a $283,35, una caída diaria de $3 (-1%), y el dólar contado con liquidación (CCL) cedía $1 (-0,2%), posicionándose en los $288,89

«El mercado lo que está diciendo es que los anuncios que dio a conocer Massa están bien, pero lo que se necesita son medidas concretas para poder evaluar si va a ser posible su cumplimiento o no. El Gobierno no tiene credibilidad, por eso es lógico que se pidan acciones, el anuncio solo no basta», dijo el analista financiero Christian Buteler.

«El apoyo ya se vio reflejado cuando empezó el rumor de que asumiría Massa, porque los bonos subieron y los dólares bajaron. Pero esto no es Suiza, que cambiamos de ministro y andamos en piloto automático. Se necesitan cambios fuertes», añadió.

Por otro lado, desde Delphos Investment señalan que «la lectura de los anuncios por parte de bancos de inversión fue muy cautelosa con ciertas dudas sobre la implementación de algunas medidas y el ahorro fiscal que representen. A la vez reconocen que este ‘plan’ resulta poco ambicioso para estabilizar la economía argentina y solo intenta controlar la crisis». ¿Encontraste algún error? Avísanos

