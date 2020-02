Las nuevas fotos que prueban que Anna Kournikova será madre por segunda vez

Entornointeligente.com /

Los rumores sobre el segundo embarazo de Anna Kournikova llegaron a su fin. La ex tenista y su esposo, Enrique Iglesias , fueron fotografiados paseando en un bote en Miami .

Las fotos revelan que serán padres nuevamente, dos años después del nacimiento de sus mellizos Lucy y Nicholas.

Medios internacionales habrían estado alerta ante la feliz noticia, luego que Enrique Iglesias viajara solo a Madrid para un concierto que ofreció en diciembre. Desde entonces, fotógrafos de Miami, en Estados Unidos, estuvieron alertas a los movimientos de la pareja.

Todos sus intentos finalmente tuvieron fruto, este viernes 7 de febrero, cuando Anna Kournikova y el cantante se vieron sorprendidos durante una escapada en la ciudad estadounidense, donde mantienen su residencia.

View this post on Instagram

New pic 😃 Some more pics of @enriqueiglesias and @annakournikova on their boat in Miami recently! 💏 #enriqueiglesias #enriqueiglesiasfans #enriqueiglesiasfansarab #enriquesaudifans #enriqueiglesiasfanssaudiarabia #enrique_iglesias #انريكه_ايگلسياس #انريكي_اجلاسيس #انريكي_اجليسياس #انريكي_اغليسياس #انريكي_ايغليسياس #أنريكي_إغلاسيس #انريكي #enrique #iglesias #annakournikova @enriquegrfc

A post shared by Emy 🍁إيمي (@emy_ei_arabia) on Feb 7, 2020 at 8:41am PST

La deportista tenía puesta una chaqueta deportiva oscura , con una playera de color. Pero a pesar de ello, es evidente su estado de gravidez.

View this post on Instagram

New pic 😃 Some more pics of @enriqueiglesias and @annakournikova on their boat in Miami recently! 💏 #enriqueiglesias #enriqueiglesiasfans #enriqueiglesiasfansarab #enriquesaudifans #enriqueiglesiasfanssaudiarabia #enrique_iglesias #انريكه_ايگلسياس #انريكي_اجلاسيس #انريكي_اجليسياس #انريكي_اغليسياس #انريكي_ايغليسياس #أنريكي_إغلاسيس #انريكي #enrique #iglesias #annakournikova @enriquegrfc

A post shared by Emy 🍁إيمي (@emy_ei_arabia) on Feb 7, 2020 at 8:42am PST

Enrique Iglesias, feliz y enamorado Las nuevas imágenes de Anna y Enrique no solo confirman que serán padres por segunda ocasión, también hablan del buen momento que vive su relación. Ya son 19 años juntos y el amor sigue intacto , tal como se demuestra en esta tierna foto. Allí la pareja disfruta de un momento de relax en medio del mar.

View this post on Instagram

New pic 😃 Some more pics of @enriqueiglesias and @annakournikova on their boat in Miami recently! 💏 #enriqueiglesias #enriqueiglesiasfans #enriqueiglesiasfansarab #enriquesaudifans #enriqueiglesiasfanssaudiarabia #enrique_iglesias #انريكه_ايگلسياس #انريكي_اجلاسيس #انريكي_اجليسياس #انريكي_اغليسياس #انريكي_ايغليسياس #أنريكي_إغلاسيس #انريكي #enrique #iglesias #annakournikova @enriquegrfc

A post shared by Emy 🍁إيمي (@emy_ei_arabia) on Feb 7, 2020 at 8:42am PST

En otra imagen, se les ve conversando animadamente . Cada uno con un teléfono móvil en la mano, mientras comparten el paseo a solas.

View this post on Instagram

New pic 😃 Some more pics of @enriqueiglesias and @annakournikova on their boat in Miami recently! 💏 #enriqueiglesias #enriqueiglesiasfans #enriqueiglesiasfansarab #enriquesaudifans #enriqueiglesiasfanssaudiarabia #enrique_iglesias #انريكه_ايگلسياس #انريكي_اجلاسيس #انريكي_اجليسياس #انريكي_اغليسياس #انريكي_ايغليسياس #أنريكي_إغلاسيس #انريكي #enrique #iglesias #annakournikova @enriquegrfc

A post shared by Emy 🍁إيمي (@emy_ei_arabia) on Feb 7, 2020 at 8:41am PST

El embarazo secreto de Anna Kournikova Tanto Anna como Enrique se caracterizan por mantener una discreción absoluta de sus vidas privadas. En muy pocas ocasiones compartes fotografías o videos sobre su entorno en las redes sociales. Solo en momentos especiales podemos ver cómo ambos disfrutan del amor de sus pequeños.

El último post en Instagram de la deportista fue publicado el 2 de enero, donde aparecen Lucy y Nicholas corriendo sobre el cesped. Anna Kournikova usó este video para desear Feliz Año Nuevo a sus seguidores.

View this post on Instagram

#happynewyear #сновымгодом 🎈

A post shared by Anna Kournikova Iglesias (@annakournikova) on Jan 2, 2020 at 7:40pm PST

Por su parte, Enrique Iglesias publicó hace poco una foto con el pequeño Nicholas nadado. Con la leyenda: “No más besos”, el cantante enterneció a sus fanáticos.

View this post on Instagram

Please, no more kisses 🥺😢😭

A post shared by Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) on Jan 19, 2020 at 6:22am PST

Este fue el último retoque de Andrea Legarreta en el rostro

La animadora del programa Hoy recurre con frecuencia a tratamientos estéticos para verse más guapa.

LINK ORIGINAL: Metro

Entornointeligente.com