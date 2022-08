Las noticias más relevantes de la jornada

Entornointeligente.com /

Fallece ex titular del Ministerio de Salud Antonio Arbo El ex titular del Ministerio de Salud Antonio Heriberto Arbo Sosa falleció este viernes, luego de permanecer varios días internado en el sanatorio Migone, según fuentes cercanas. Más detalles.

«Altas sospechas» de que circula viruela del mono El director de Vigilancia del Ministerio de Salud, Guillermo Sequera, señaló que hay altas sospechas de que la viruela del mono ya esté circulando en el país, tras la detección de casos en prácticamente toda la región. Lea todo.

Abdo y congresistas de EEUU hablan sobre crimen transnacional El canciller Julio César Arriola informó sobre la reunión entre los congresistas de EEUU y el presidente de la República, Mario Abdo Benítez , y señaló que la conversación se centró en la lucha contra el crimen transnacional. Más aquí.

Ejecutivo veta ley de multas para quienes no voten El Ejecutivo vetó totalmente la Ley 6963, que pretende modificar el artículo 332 del Código Electoral y sancionar con prohibiciones de realizar trámites al ciudadano que no pague la multa establecida por no votar. Los detalles.

Condena para médico por muerte de niño queda firme La condena de cinco años para el médico uruguayo Miguel Ángel Cabarcos, por mala praxis, quedó firme este viernes. El médico realizó una cirugía que terminó con la vida de un niño de 4 años. Más datos.

Mario Abdo compara a Horacio Cartes con Al Capone El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, comparó al líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, con el gánster estadounidense Al Capone, quien cayó por evasión de impuestos. Lea más.

Tribunal destraba proceso y se encamina juicio a Miguel Cuevas El Tribunal de Apelación Penal rechazó una recusación planteada por la defensa del diputado colorado Miguel Jorge Cuevas, por lo que se podrá realizar el juicio oral por supuesto enriquecimiento ilícito y declaración falsa. Los detalles.

