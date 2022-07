Las noticias más relevantes de la jornada

Entornointeligente.com /

Roberto Abbate es elegido como nuevo gobernador de Amambay La Junta Departamental eligió en la tarde de este jueves a Roberto Abbate como nuevo gobernador de Amambay, en reemplazo de Ronald Acevedo, quien renunció al cargo. Lea más .

Camioneros amenazan con llegar a Petropar de no recibir respuestas El vocero de un sector de los camioneros, Juan Villalba, adelantó que llegarán hasta San Lorenzo este viernes y, de no recibir respuestas, avanzarán hasta Petropar. El sector pide la reducción del precio del combustible en G. 1.000. Los detalles .

Vehículo del joven asesinado por policías recibió más de 30 disparos La fiscala Cinthia Leiva informó que el vehículo del joven que fue baleado por la Policía Nacional recibió más de 30 disparos de arma de fuego. Todo aquí .

Familia de subjefe policial asesinado lamenta circunstancias de su muerte Familiares del subjefe de la Comisaría 3ª de Ciudad del Este lamentaron las circunstancias en que murió el uniformado. Lo recordaron como una persona servicial en vida, que dejó a tres hijas. Entérese más .

Si Horacio Cartes no se presenta ante la CBI, pueden ordenar su detención El senador Jorge Querey explicó que si el ex presidente de la República Horacio Cartes no se presenta ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), un juez puede ordenar su detención. Más aquí .

Asunción actualiza reglamento de tránsito luego de 12 años La Municipalidad de Asunción presentó el nuevo reglamento general de tránsito, que fue actualizado luego de 12 años. Algunas de las modificaciones son la implementación de tecnología para el control en ruta y la regularización de los monopatines. Todo aquí .

Paraguay aprueba evaluación y no entra a lista gris de Gafilat El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó que Paraguay aprobó el examen de Gafilat, con lo que logra zafar de la lista gris en materia de lucha contra el lavado de dinero. Los detalles .

Horacio Cartes desiste en la Corte de su acción para jurar como senador El ex presidente de la República, Horacio Cartes, desistió de la acción de inconstitucionalidad que planteó hace cuatro años por no poder jurar como senador. La Corte Suprema le dio trámite el miércoles en una polémica decisión. Todo aquí .

Los «salvadores» de Olimpia Óscar Vicente Scavone dio detalles de lo que pretenden hacer para «salvar» a Olimpia de las grandes demandas. Los detalles en D10 .

